Ein Opfer schlug er zusammen, ein weiteres bedrohte er mit einem Messer: In Malente ereigneten sich an einem Nachmittag gleich zwei Überfälle. Die Polizei geht von einem Täter aus und sucht Zeugen.

Malente: Zwei Überfälle an einem Nachmittag – Frau schwer verletzt

Malente. Innerhalb weniger Stunden gab es am Mittwoch, 29. März, gleich zwei Überfälle in Malente. Und beide geschahen in der Bahnhofstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie Polizeisprecherin Claudia Struck mitteilt, ereignete sich die erste Tat am Mittwoch gegen 15.45 Uhr: Ein Mann betrat ein Bekleidungsgeschäft und schubste die 74 Jahre alte Angestellte, die daraufhin stürzte. Der Mann schlug und trat auf das am Boden liegende Opfer ein, bevor er die Geldbörse der Frau entwendete. Die schweren Verletzungen der Ostholsteinerin mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.

Malente: Räuber bedroht Frau mit Messer

Zwei Stunden später sei die Polizei über einen weiteren Überfall in der Bahnhofstraße informiert worden, berichtet Claudia Struck. Diesmal sei die 56-jährige Mitarbeiterin eines Schreibwarengeschäftes durch den Räuber zunächst mit einem Messer bedroht worden. Anschließend griff der Mann in die Kasse, um das Bargeld zu entnehmen. Der Frau gelang es, aus dem Geschäft zu flüchten und um Hilfe zu rufen. Der Täter flüchtete zu Fuß. „Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden“, sagt die Polizeisprecherin.

Polizei Eutin sucht jungen Täter

Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes bzw. schweren Raubes aufgenommen und schließt einen Zusammenhang beider Taten nicht aus. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben. Der Tatverdächtige wird auf etwa 20 Jahre alt geschätzt. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und von schlanker Gestalt sein. Zum Tatzeitpunkt habe er einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Hose getragen. Beim ersten Überfall führte der Täter möglicherweise ein helles Fahrrad mit sich. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 04521/80 10 oder per E-Mail an Eutin.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.