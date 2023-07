Feuer

In der leerstehenden Ferienanlage in Meeschendorf auf Fehmarn brach in der Nacht zum Sonntag ein Feuer aus.

In einer leerstehenden Ferienanlage in Meeschendorf brach in der Nacht zum Sonntag ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. War es ein technischer Defekt oder Brandstiftung? Die Polizei ermittelt.

