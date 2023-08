﻿Fehmarn: Laute Proteste gegen Nationalpark-Pläne beim Besuch von Ministerpräsident Günther

Eine Insel hält im Nationalpark-Streit zusammen: Fast 1000 Demonstranten empfingen Ministerpräsident Daniel Günther mit einem lauten Pfeif-Konzert in Burg. Dieser versprach Lösungen zu suchen.

Fehmarn. Lautes Pfeifen, Rufe und Plakate mit Botschaften an Daniel Günther (CDU): Der Empfang für den Ministerpräsidenten auf Fehmarn war nicht sonderlich herzlich. Er kam, um die Pläne für den Nationalpark Ostsee zu diskutieren. Doch eben diese Pläne stoßen auf massive Gegenwehr. Die Proteste vor dem Rathaus zeigen: Fehmarn hält zusammen. Denn es sind längst nicht nur die unmittelbar Betroffenen, die ihre Meinung kundtun. Insgesamt fast 1000 Menschen versammelten sich am Donnerstagnachmittag, 24. August, in der Burger Innenstadt.