﻿Minister Madsen zum Nationalpark Ostsee: „Tourismus muss erhalten bleiben“

Heiligenhafen. Ein rot-weißes Flatterband trennt sie voneinander: Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) steht auf dem Marktplatz in Heiligenhafen und spricht mit Gegnern des geplanten Nationalparks Ostsee. Madsen versucht, das umstrittene Projekt des grünen Koalitionspartners zu erklären. Er sagt: „Noch ist nichts entschieden.“ An den immer wieder beschworenen ergebnisoffenen Prozess will hier keiner glauben.

„Der Nationalpark kommt. Da bin ich mir sicher“, sagt Rolf Christian Krause und bekommt Zustimmung von den rund 50 Protestlern. Krause ist Campingplatzbetreiber und Landwirt aus Ostermade (Gemeinde Neukirchen) und versteht die Welt nicht mehr. „Ich bin enttäuscht und erbost. Ich habe die CDU gewählt und will, dass sich meine Partei für die Menschen vor Ort einsetzt.“ Die Stimmung ist aufgeladen. Madsen blickt in besorgte, teils grimmige Gesichter. „Die Ostsee ist in einem schlechten Zustand. Wir müssen darüber im Dialog bleiben, wie wir sie besser schützen können“, entgegnet Madsen und hat Verständnis: „Das sind gute Argumente.“

Nationalpark Ostsee: Gegner übergeben Schutz-Vorschläge

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) spricht mit Rolf Christian Krause, der die Nationalpark-Pläne ablehnt. Er will konkrete Projekte für den Schutz der Ostsee. © Quelle: Manuel Büchner

„Dafür brauchen wir keinen riesigen bürokratischen Apparat, der die Ostsee verwaltet. Das Geld müssen wir in Schutzprojekte stecken“, erwidert Krause. An entsprechenden Vorschlägen aus Kiel fehle es – das kritisieren die Gegner seit Monaten. Reiner Wilken, Handwerker und Segler aus Heiligenhafen, übergibt an den Minister ein Papier, das konkrete und längst bekannte Vorhaben enthält. Darunter die Beseitigung der Weltkriegsmunition, die Reduzierung des Schmutzwassereintrags durch Schiffe oder eine zusätzliche Klärstufe, um die Nitratbelastung des Wassers aus der Landwirtschaft zu reduzieren, bevor es in die Ostsee fließt.

Später wird der Minister im Gespräch mit Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) sagen, dass man zurzeit die Rahmenbedingungen für einen besseren Schutz der Ostsee prüfe und konkrete Kriterien erarbeite. Dass das Thema eilig sei, sieht auch Madsen und spricht von einem „aktuell zermürbenden Prozess“. Heißt: „Wir müssen schneller konkret werden.“

Warum hat das Umweltministerium die Nationalpark-Pläne bisher nicht mit konkreten Vorteilen für die Ostsee begründet? Madsen hält kurz inne und sagt dann: Das sei eine Frage für den Umweltminister und nicht für ihn. Für Brandt ist es das zentrale Problem: „Es fehlt an der Erklärung, warum ein Nationalpark das geeignete Instrument ist, um die Ostsee besser zu schützen.“

Nationalpark: Große Teile dürfen nicht genutzt werden

Aktuell sorgen sich viele um ihre Existenz. Stichwort Nullnutzungszonen: Im überwiegenden Teil des Nationalparks muss die Natur sich selbst überlassen bleiben. Das würde der Region, die stark vom Tourismus abhängig ist, schwer zusetzen, sagen die Nationalparkgegner. Beim Spaziergang mit Madsen vom Marktplatz über den Kommunalhafen zur Seebrücke erzählt Brandt: „Wir haben für die Entwicklung der touristischen Infrastruktur viel Geld vom Land erhalten.“ Der Verwaltungschef schätzt, dass es in den vergangenen zehn Jahre rund 25 Millionen Euro gewesen sind.

Auf der Seebrücke: Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) unterwegs durch Heiligenhafen. © Quelle: Manuel Büchner

Seebrücke, Hotels, Projekte im Kommunal- und Yachthafen oder neuer Strand am Binnensee: Madsen sieht, wie sich die Warderstadt entwickelt hat. Am Ende dürfe es „keine Entscheidungen geben, die wir den Menschen nicht vermitteln können“, versucht der Minister einen Kompromiss in Aussicht zu stellen. „Für mich ist klar: Der Tourismus muss erhalten bleiben. Gleichzeitig müssen wir den schlechten Zustand der Ostsee verbessern.“ Wie beides miteinander vereinbar sein soll, muss noch entschieden werden.