Neustadt: Millionen-Springpferd galoppiert nach Unfall über die Autobahn

Neustadt. Das ist gerade noch einmal gut ausgegangen: Am Dienstag (11. Juli) gegen 12.50 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau aus Frankreich mit einem Pferde-Lkw und Anhänger auf der Autobahn A1 in Richtung Norden. In ihrem Transporter waren drei mehrere Millionen Euro teure Springpferde der französischen Nationalmannschaft. In Höhe Neustadt geriet die junge Frau mit ihrem Gespann zunächst zu weit nach links und lenkte gegen. Dabei fuhr sie über die Bankette und kollidierte anschließend mit der Außenschutzplanke. Zum Glück kippte der Transporter nicht um und kam letztlich zum Stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autobahn 1 bei Neustadt komplett gesperrt

Durch den Aufprall wurden der rechte Vorderreifen des Trucks zerstört und die Leitplanke beschädigt. Weil der Lkw nicht mehr fahrbereit war, mussten die Pferde umgeladen werden. „Die Autobahn musste dafür in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den jeweiligen Anschlussstellen abgeleitet. Unterstützung bekamen die Einsatzkräfte und die Französin von einem nahegelegenen Reiterhof“, berichtet Polizeisprecher Maik Seidel.

Pferd geht durch und läuft auf die Autobahn

Rund eineinhalb Stunden nach dem Unfall wurde das erste Pferd verladen. Seidel: „Die anderen beiden Pferde sperrten sich ein wenig und waren mit dem neuen Pferdeanhänger nicht einverstanden: Eines der Pferde ging durch und lief die Autobahn zurück in Richtung Neustadt Mitte, konnte jedoch schnell eingefangen werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pferde wurden daraufhin über die nächste Wirtschaftstür von der Autobahn gebracht. Komplett konnte die Autobahn erst gegen 19 Uhr wieder freigegeben werden. „Allen Beteiligten und den Pferden geht es aber gut, verletzt wurde niemand. Auch die Fahrerin aus Frankreich kam mit einem Schrecken davon. Am Mittwoch sollte die Fahrt zum Turnier nach Schweden mit einem Ersatzfahrzeug fortgesetzt werden“, berichtet der Polizeisprecher.