﻿A1-Unfall bei Neustadt: So brachten Reiter die Millionen-Springpferde in Sicherheit

Nach einem Unfall mit ihrem Pferdetransporter gerieten die mehrere Millionen Euro teuren Springsport-Pferde aus Frankreich in Panik. Eines galoppierte auf der A1 davon. So retteten die Experten Detlev Behrens und Christian Rahlf die Tiere.

Merkendorf/Neustadt. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Als bei Detlev Behrens vom Reiterhof in Merkendorf am Dienstag (11. Juli) um 13.30 Uhr das Telefon klingelte, war die Polizei am Apparat. „Sie haben erzählt, dass ein Pferdetransporter verunglückt ist, und gefragt, ob ich die Tiere abholen kann“, erinnert sich Behrens. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Es waren nicht irgendwelche Tiere. In dem Transporter waren drei mehrere Millionen Euro teure Springsport-Pferde der französischen Nationalmannschaft. In Höhe Neustadt war die 22-jährige Pferdepflegerin aus Frankreich mit ihrem Transporter zunächst zu weit nach links geraten, lenkte gegen, fuhr dabei über die Bankette und kollidierte anschließend mit der Außenschutzplanke. Dort kam der Transporter zum Stehen.