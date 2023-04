Befreiungsaktion in Oldenburg: Ente war im Einkaufscenter eingeschlossen

Der Ausflug in eine Oldenburger Einkaufspassage endete für eine Wildente in kurzzeitiger Gefangenschaft. Wie ihr Erpel darauf reagierte und wie die Befreiung seiner Herzensdame doch noch gelang.

Oldenburg. Zu einer tierischen Rettungsaktion mussten die Beamten der Polizeistation in Oldenburg am Freitag, 14. April, ausrücken. Ihre Hilfe war im Kuhtor-Center in der Innenstadt gefragt. Eine Wildente war dort gefangen. Das Tier kam nicht mehr aus der Einkaufspassage heraus, als es am Abend vor verschlossenen Türen stand. Was die Ente dort wollte ist ebenso nicht überliefert wie die Information, wer die polizeiliche Hilfe anforderte.

Der Gefährte der Ente jedenfalls wartete bereits ungeduldig auf Unterstützung, als die Polizisten kurz vor 22 Uhr am Einkaufszentrum eintrafen. Lautstark machte der Erpel seinem Ärger darüber Luft, dass seiner Herzdame der Rückweg versperrt war.

Das Entenpaar ist glücklich wiedervereint

Zum Glück verfügte das Personal eines nahegelegenen Restaurants über einen Schlüssel zum Kuhtor-Center. Schon wenige Minuten später konnte sich das Entenpaar gemeinsam auf den Heimweg machen.