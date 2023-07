﻿Ostholstein: Tod nach TikTok-Challenge – Vater warnt andere Eltern

Ostholstein. Der Tod eines 17-jährigen Mädchens aus Ostholstein, das vermutlich nach einer TikTok-Challenge starb, hat über Schleswig-Holstein hinaus viele Menschen berührt. Die Jugendliche hatte ein Deo so intensiv eingeatmet, dass sie daran erstickte. Jetzt hat der Vater sich öffentlich dazu geäußert. Er möchte andere Eltern warnen.

Im Mai 2023 war der tragische Fall bekannt geworden, nachdem die Mutter der verstorbenen 17-Jährigen über eine Fundraising-Plattform einen Aufruf gestartet hatte. Sie wollte auf diese Weise Geld für die Beerdigungskosten und einen Grabstein sammeln und beschrieb, was passiert war. „Meine Tochter hatte eine Behinderung und war emotional von mir sehr abhängig. Wollte aber immer ihre eigenen Wege gehen.“ Auf einer Jugendrehabilitation sei ihre Tochter dann tödlich verunglückt. Sie habe an einer TikTok-Challenge teilgenommen, für die ein Deodorant bis zur Bewusstlosigkeit eingeatmet werde. „Sie ist daran erstickt.“

Appell des Vaters: Social-Media-Konsum der Kinder hinterfragen

In der „Bild“ hat sich nun der Vater der Jugendlichen geäußert. Er wendet sich an alle Eltern: Sie sollten den Social-Media-Konsum ihrer Kinder hinterfragen und gegebenenfalls kontrollieren. „Wenn ich nur eine Mutter oder einen Vater dafür sensibilisieren kann, hat sich der Schritt in die Öffentlichkeit schon gelohnt“, sagte er der „Bild“. Seine Tochter habe sich während der Corona-Pandemie immer mehr ins Internet, zu Whatsapp und TikTok geflüchtet. „Als ich ihr das verbieten wollte, fragte sie mich, ob ich ihr so auch die letzten Freunde nehmen wollte. Also gab ich nach“, zitiert das Blatt den Vater.

Laut „Bild“ steht im Obduktionsbericht, dass die junge Ostholsteinerin anderen Kindern von der Deo-Challenge erzählt und diese schon mehrfach selbst probiert hatte. Sie habe dies aber zu ihrem Bedauern nicht filmen können, da die Handys abends in der Jugendreha abgegeben werden mussten.

Ermittlungen nach Tod der jungen Ostholsteinerin

Die zuständige Staatsanwaltschaft Arnsberg in Nordrhein-Westfalen, wo die Jugendliche zur Reha war, ermittelt in dem Todesfall. Zuletzt stand das toxikologische Gutachten noch aus. „Das ist keine Sache von Wochen, sondern von Monaten. Erst danach kann man sagen, ob das entsprechende Gas festgestellt wurde“, hatte Oberstaatsanwalt Thomas Poggel im Mai den LN gesagt.

Mädchen aus Kronshagen starb beim Deo inhalieren

Der tragische Fall erinnert an den Tod der damals 13-jährigen Judith aus Kronshagen. Vor acht Jahren, weit vor TikTok, starb die Schülerin durch die Inhalation von Deo. Das Mädchen habe wohl über einen längeren Zeitraum Lösungsmittel und Treibgase geschnüffelt, um sich zu berauschen. Am 5. März 2015 findet Judiths Mutter ihr Kind tot auf dem Schreibtisch. Neben ihr liegen eine Flasche Deo und eine Plastiktüte. Aus ihrer Nase rinnt Blut. Auch damals suchen die Eltern den Weg in die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, andere Familien vor diesem Schicksal zu bewahren. In Schleswig-Holstein sorgt der Vorfall für Betroffenheit, aber auch für eine Debatte über die Kennzeichnungspflicht von Deodorants. Experten warnten, dass dies Jugendliche eher motivieren könnte, Treibgase zu inhalieren. Stattdessen verständigen sich die Fraktionen damals darauf, die Prävention zu verstärken.

