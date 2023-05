Roots, Rock, Blues, Pop

Hazmat Modine und mehr Konzerttipps für Kiel und die Region vom 19. – 25. Mai

Nicht verpassen sollte man das Konzert der New Yorker Band Hazmat Modine, die am 25. Mai im Lutterbeker ihr neues Album „Bonfire“ präsentiert. Auch Singer/Songwriter Early James aus Alabama in der Hansa48 lohnt den Besuch. Plus ein paar weitere Tipps, was hier sonst noch auf den Konzertbühnen läuft.