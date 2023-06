Scharbeutz: Zwei Kinder in der Ostsee in Not – Großeinsatz am Strand

Scharbeutz. Nach den Notfalleinsätzen am Sonntag und Montag mit einem Toten mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, die DLRG und die DGzRS am Dienstagabend erneut zu einem Hilfeleistungseinsatz ausrücken. Diesmal beorderte die Integrierte Leitstelle Süd in Bad Oldesloe die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Scharbeutz, Niendorf und Timmendorfer Strand sowie die Tauchergruppen der Johanniter Unfallhilfe und der Lübecker Berufsfeuerwehr in die Strandallee nach Scharbeutz. Dort hatten Anrufer zuvor gemeldet, dass zwei Kinder im Wasser in Not geraten seien.

In Scharbeutz galt zum Zeitpunkt des Einsatzes wie auch in Timmendorfer Strand, Niendorf und Travemünde absolutes Schwimm- und Badeverbot. Wegen lebensgefährlicher Strömung in der Ostsee – verursacht durch anhaltenden Wind aus östlicher Richtung – wehte über dem Strand seit dem Vormittag die rote Flagge der DLRG.

Kinder in Ostsee vor Scharbeutz in Not: Auch Hubschrauber im Einsatz

Unter den Augen vieler Beobachter trafen kurz nacheinander viele Fahrzeuge und Boote an der Stelle ein. Auch der Rettungshubschrauber Christoph Hansa wurde mit einem Notarzt an Bord zur Unterstützung der Rettungsarbeiten nach Scharbeutz entsandt. Ebenso machte sich ein Seaking Hubschrauber der Bundeswehr aus Glücksburg auf den Weg nach Scharbeutz.

Laut Malte Levgrün, Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehren Scharbeutz, seien die beiden Kinder beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon aus dem Wasser heraus gewesen. Zeugen berichteten allerdings davon, dass ein Mann zur Rettung der Kinder ins Wasser gegangen und nicht wieder aufgetaucht sei.

Suche nach mutmaßlich vermisstem Retter der Kinder

Umgehend wurde mit insgesamt sieben Booten und Schiffen, darunter das Seenotrettungsboot „Erich Koschubs“ und der Seenotrettungskreuzer „Bremen“ der DGzRS, eine Suchkette gebildet und ein vordefiniertes Gebiet nach dem Vermissten abgesucht. Zu Hilfe eilte den Einsatzkräften die dänische Marine, welche mit einem ihrer Kriegsschiffe gerade in der Neustädter Bucht unterwegs war. Nachdem dieses den Notruf offenbar über Funk verfolgt hatte , unterstützte die Mannschaft die Suchaktion mit zwei Speedbooten, berichtete Levgrün. Aus der Luft komplettierten der Seaking Helicopter der Bundeswehr sowie der Rettungshubschrauber Christoph 12 die Suchbemühungen.

Die Bundeswehr unterstützte die Suchmaßnahmen in Scharbeutz © Quelle: MOPICS

„Nach Befragung mehrerer Zeugen ließen sich die Angaben um den beschriebenen Mann nicht weiter verifizieren. Wir haben daraufhin beschlossen, die Suche nach gut zwei Stunden einzustellen“, beschreibt der Gemeindewehrführer die Situation zum Einbruch der Dämmerung.

„Es gab Zeugen, die gesehen haben, wie ein Mann ins Wasser ging, um den Kindern zu helfen. Es gab andere Zeugen, die einen Mann aus dem Wasser kommend gesehen haben“, sagt Levgrün am Mittwochmorgen. „Wir haben den ganzen Strand nach Kleidung abgesucht und haben nichts gefunden, uns ist auch keine Vermisstenmeldung bekannt.“ Levgrün appelliert an die beiden Kinder und auch den Mann, sich bei den Einsatzkräften zu melden, damit man wisse, dass alles in Ordnung sei und sie sich nicht verletzt hätten.

Besonders betont er die schnelle, reibungslose und gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Hilfsorganisationen und spricht seinen Dank für das gute Miteinander aus. „So etwas bekommt man nur gemeinsam hin.“

Für die Rettungskräfte sind die vergangenen drei Tage eine physische wie psychische Belastungsprobe gewesen. „Irgendwann ist die Kapazität dann auch mal zu Ende“, fasst der Einsatzleiter kurz zusammen.

Malte Levgrün (Gemindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Scharbeutz) und Lukas Reuter (Abschnittsleiter DLRG Haffkrug-Scharbeutz) sind froh über die gute Zusammenarbeit. Gemeinsam appellieren sie an die Vernunft der Strandgäste, bei roter Beflaggung nicht ins Wasser zu gehen. © Quelle: MOPICS

Auch an diesem Dienstag hatten die Helfer der DLRG die Fahnen auf Rot gesetzt und damit ein absolutes Schwimm- und Badeverbot signalisiert. „Kaum verständlich, dass immer wieder trotzdem Personen ins Wasser gehen und damit sich selbst und auch die Einsatzkräfte in Lebensgefahr bringen“, resümiert der Einsatzleiter die letzten Tage. DLRG-Abschnittsleiters Lukas Reuter stimmt im zu. Beide würden sich wünschen, dass sich die Serie der Einsätze nicht fortsetzt und appellieren an den gesunden Menschenverstand der Strandbesucher.