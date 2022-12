Vor viereinhalb Jahren übernahm trat Timo Hepp die Gemeinschaftsschule Probstei und trat damit seine erste Schulleiter-Stelle an. Nun verlässt er zum Halbjahr aus persönlichen Gründen die Schule.

Schönberg. Es war vor viereinhalb Jahren seine erste Schulleiterstelle, die Timo Hepp antrat. Seitdem ist zwar eine relativ kurze Zeitspanne vergangen, aber an Erfahrungen und Herausforderungen mangelte es dem heute 49-Jährigen nicht. Denn neben der Corona-Pandemie-Management gibt es zwei aktuelle Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von 24 Millionen Euro. Doch Hepp sieht in beiden Fällen seine Arbeit als getan. „Das Entscheidende sind die Planungen – und die habe ich noch mitgestaltet. Nun geht es an die Umsetzung und das läuft auch ohne mich“, so Hepp. Dennoch gebe es ein weinendes und ein lachendes Auge. „Aber ich hatte nur diese Chance und musste sie jetzt ergreifen“, erklärte Hepp.