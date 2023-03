﻿Schon wieder: In Grömitz brennt schon zum zweiten Mal ein Schuppen

Zum zweiten Mal in nur fünf Tagen brennt erneut ein Schuppen an einem Carport in Grömitz. Besonders brisant: Der Einsatzort befand sich auf dem Nachbargrundstück neben der alten Brandstelle.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket