Hotspots an der Ostsee

Ein Selekt Spritz geht immer: Florian Brandenburg (r.) lässt ihn sich am Lykke Beach in Sierksdorf schmecken, Jan Christopher Doobe hat sich für eine Blaue Düne entschieden.

Mit Blick aufs Wasser chillen, den Sonnenuntergang beobachten, dazu ein kühles Getränk in der Hand: Ostholsteins Strandbars von Niendorf bis Fehmarn haben wieder geöffnet. Was sie ihren Besuchern noch bieten und wo es in Travemünde eine gibt.

