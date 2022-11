﻿Klarer Wahlsieger: Sven Radestock wird Eutins erster grüner Bürgermeister

Ein so klares Ergebnis hatte er selbst nicht erwartet: Sven Radestock (Grüne) gewann bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Eutin alle 15 Wahlbezirke gegen seinen Konkurrenten Sascha Clasen (CDU). Der 53-Jährige wird ab Januar neuer Verwaltungschef – der erste Grüne in der Geschichte der Kreisstadt.

Eutin. Sven Radestock wird neuer Bürgermeister in Eutin. Der 53-Jährige aus Neumünster, gebürtiger Eutiner, fuhr bei der Stichwahl einen Start-Ziel-Sieg ein. Er erzielte in allen 15 Wahlbezirken die meisten Stimmen. Damit hat Eutin erstmals einen grünen Verwaltungschef. Sein Kontrahent, Sascha Clasen (CDU), zeigte sich als fairer Verlierer und gratulierte, noch ehe die letzten Ergebnisse durchgegeben worden waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie immer meldete das Jagdschlösschen am Ukleisee, mit 211 Stimmberechtigten der kleinste Wahlbezirk, das erste Ergebnis: Von den abgegebenen, gültigen Stimmen entfielen hier 68,5 Prozent auf Sven Radestock, 31,5 Prozent auf Sascha Clasen. Im rund fünf mal so großen Bezirk, dem Feuerwehrhaus am Priwall, lag der Grünen-Kandidat mit 58 Prozent deutlich vor dem CDU-Bewerber (42 Prozent). Identisch fiel das Ergebnis im dritten gemeldeten Wahlbezirk im Meinsdorfer Weg, in der DRK-Fachschule aus.

Grünen-Kandidat gewann einen Wahlbezirk nach dem anderen

Dieser Trend setzte sich Wahllokal um Wahllokal fort. Beide Bewerber verfolgten in der Sporthalle der Weber-Schule die einlaufenden Ergebnisse im Kreis ihrer Familien und Wahlkampfunterstützer zunächst angespannt. Während die Miene bei Sascha Clasen ernster wurde, entspannten sich die Gesichtszüge bei Sven Radestock zusehends. In seiner Umgebung wurde geraunt – und gerechnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sascha Clasen (r.) gratulierte dem Wahlsieger Sven Radestock frühzeitig. Der amtierende und der zukünftige Bürgermeister wollen in den kommenden Wochen eng zusammenarbeiten. © Quelle: Ulrike Benthien

Nachdem auch im Seeschloss am Kellersee, dem zwölften Wahlbezirk, der ausgezählt hatte, das Ergebnis deutlich zugunsten von Sven Radestock ausgefallen war (56 Prozent gegenüber 44), machte sich Sascha Clasen auf den Weg, um dem Wahlsieger zu gratulieren. Beide Männer sprachen eine Weile, auch um das Vorgehen in den kommenden Tagen abzustimmen. „Wir werden uns regelmäßig austauschen“, kündigten sie an.

Sascha Clasen wird in der Politik bleiben

Seit Ende April habe er auf das Ziel Bürgermeister zu werden, hingearbeitet, sagte Sascha Clasen danach. „Ich bin nicht traurig. Ich werde nicht sterben, weil ich verloren habe. Und ich bleibe der Politik erhalten. Das macht mir Spaß“, erklärte er. Er werde gern weiter stellvertretender Bürgermeister bleiben, beteuerte er. Seine erste Analyse der Niederlage: „Viele wollten etwas Neues von außen.“ Er stehe in deren Augen für einen Teil der bestehenden Eutiner Politik, „die Leute wollen kein Weiter so“. „Der Zweite ist der erste Verlierer. Ich habe das zu akzeptieren: Sven hat klar gewonnen“, sagte Clasen und schloss an: „Enttäuscht bin ich allerdings von der Wahlbeteiligung.“ Sie lag bei der Stichwahl bei 39,9 Prozent.

Während seines Statements trafen die letzten Auszählungsergebnisse ein und Applaus brandete auf. Von 14 485 Wahlberechtigten hatten 5781 ihre Stimme abgegeben. 3422 Eutiner unterstützten Sven Radestock (59,7 Prozent), 2308 Menschen votierten für Sascha Clasen (40,3 Prozent).

„Das ist ein tolles Ergebnis. Ich bin dankbar und gerührt und freue mich, dass so viele Eutinerinnen und Eutiner mir dieses Amt zutrauen“, sagte Sven Radestock mit dem ersten Blumenstrauß im Arm. Er bedankte sich auch bei allen Kandidaten des ersten Wahlgangs: „Das hat gezeigt, wie gut Demokratie funktionieren kann.“ Auch für Sascha Clasen fand er anerkennende Worte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dank an Familie, Freunde und Wahlkampfteam

An Mitbewerber Michael Kasch gerichtet, der am 23. Oktober Drittplatzierter war und die Stichwahl knapp verpasst hatte, sagte Radestock: „Ich setze auf Zusammenarbeit besonders mit Michael Kasch. Ich weiß, dass er mir eine gute Stütze im Rathaus sein wird.“ Der künftige Eutiner Bürgermeister strotzte vor Tatendrang: „Einige Punkte dürfen nicht warten, beispielsweise die Tribüne im Schlossgarten.“ Darum wolle er sich zügig kümmern. Er werde schon im Dezember „ein Eutiner mit Eutiner Wohnsitz“ sein, sagte er – ein kleiner Seitenhieb auf diejenigen, die im Wahlkampf hartnäckig das Gerücht befeuert hatten, er habe überhaupt nicht vor, von Neumünster nach Eutin umzusiedeln.

Strahlender Wahlsieger: Sven Radestock setzte sich in allen Wahlbezirken durch, zum Teil sehr deutlich. © Quelle: Ulrike Benthien

Im Rückblick auf die vergangenen Monate sagte Radestock: „Es war ein Wahnsinns-Wahlkampf. Ein großes Dankeschön geht an meine Familie, meine Freunde und die Grünen in Eutin.“ Er habe künftig eine große Verpflichtung und werde sie mit Freude wahrnehmen. „Danke Eutin! Lasst uns gemeinsam in eine tolle Zukunft gucken“, rief er in die Runde.

Ein bisschen unwirklich fühle sich sein Sieg noch an, gestand er etwas später. Er habe in den vergangenen Tagen viele Rückmeldungen bekommen, die ihm Hoffnung gemacht hätten, dass er den Platz im Rathaus erobern könne. „Es sind wohl auch viele aus dem Kasch-Lager zu mir geschwenkt“, sagte er. Aber ein so eindeutiges Ergebnis habe er nicht erwartet und könne er nicht erklären. „Also echt nicht“, sagte Radestock lachend.