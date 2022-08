Ein kleiner Gast hat im Stockelsdorfer Herrengarten ein neues Zuhause gefunden. Eine kleine Nutria wurde im Gewässer und am Ufer gesichtet. Ein Experte erzählt, wie selten das Tier ist.

Besonders scheu ist der kleine Sumpfbiber nicht mehr, er sitzt entspannt am Ufer.

Stockelsdorf. Seelenruhig sitzt die kleine Nutria am Ufer des Gewässers und blickt in den Herrengartenpark, während sie ein paar Schilfhalme frisst. Der Sumpfbiber hat dort in Stockelsdorf offenbar ein neues Zuhause gefunden – doch das ist alles andere als normal. Denn eigentlich leben die aus Südamerika stammenden Nagetiere eher im Süden Deutschlands.

Doch in Stockelsdorf scheint sich der Nager pudelwohl zu fühlen. Er schwimmt durchs Wasser, sitzt im Gras und begutachtet neugierig das Geschehen um ihn herum. Wie das Tier in den Herrengarten gelangt ist, ist unklar. „Aber möglicherweise über den Landgraben aus Lübeck“, mutmaßt Wolfgang Scharf, einer der drei Stadtjäger, die für Stockelsdorf und Bad Schwartau zuständig sind.

Nutrias bauen Höhlen in Dämme und Deiche

Er weiß, dass Nutrias eigentlich sumpfige Bereiche mit viel Schilf lieben. Also ist der Herrengarten gar nicht optimal. „Da wären die Schwartauwiesen schon besser, die würden sich perfekt für Nutrias eignen.“ Doch das Tier hat sich nun mal für Stockelsdorf entschieden. „Wir haben bereits eine Ortsbegehung gemacht“, sagt Scharf. Denn Nutrias bauen sich Höhlen in Deichen oder Dämmen – und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Dämme nicht mehr halten. „Doch in Stockelsdorf haben wir keine Hinweise auf Bauten gefunden“, erzählt der Stadtjäger.

Hunde dürfen im Stockelsdorfer Herrengarten ohnehin nicht frei laufen © Quelle: Maike Wegner

Nutria findet in Stockelsdorf genug Nahrung

Weitere Sorgen bestehen nicht, denn Nutrias sind sehr scheue Tiere. Lediglich Hundehalter sollten aufpassen. „Aber die müssen ihre Hunde dort ohnehin anleinen“, sagt Scharf. Bisher wurde immer nur eine Nutria gesichtet. „Meistens sind sie als Pärchen unterwegs, aber es kann natürlich auch mal vorkommen, dass ein Männchen alleine ist“, sagt der Stadtjäger.

Zumindest um seine Nahrung muss sich das Tier nicht sorgen. Nutrias ernähren sich vegetarisch und fressen Blätter, Stängel und Wurzeln. Und davon findet er im Herrengartenpark genug. Lediglich das warme Wetter verträgt das Tier nicht so gut. „Nutrias mögen es lieber feucht.“

Nutria wird zum Star im Herrengartenpark

Im Herrengartenpark ist der Sumpfbiber mittlerweile eine kleine Attraktion. „Wir besuchen ihn fast jeden Tag“, sagt Jule Himmer, die mit Töchterchen Julia (3) einen Spaziergang macht. Die Kleine würde die Nutria am liebsten mit nach Hause nehmen. „Geht aber nicht“, sagt sie bedauernd und winkt noch einmal in Richtung Wasser.

Auch auf Facebook haben die Bilder vom Nutria bereits die Runde gemacht. „Ganz niedliches Tierchen. Sitzt immer in der Sonne und putzt sich“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer kommentiert: „Der bräuchte aber echt noch einen Kumpel, ich seh den immer nur alleine.“