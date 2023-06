Einsatz in der Ostsee

Großeinsatz am Ostseestrand: Am Montagnachmittag, 12. Juni 2023, sind zwei Personen in Timmendorfer Strand in der Ostsee in Not geraten. Einer der beiden ist gestorben.

Am Montagabend, 12. Juni, sind in Timmendorfer Strand zwei Männer in der Ostsee in Not geraten. Rettungskräfte haben die beiden Männer in ein Krankenhaus gebracht. Ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Ratekau hat die Nacht nicht überlebt.

und MOPICS WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket