Timmendorfer Strand: Urlauber besprüht Vermieter-Sohn mit Pfefferspray

Gereizte Augen sind die Folge eines Pfefferspray-Einsatzes in Timmendorfer Strand. Ein Urlaubsgast vermutete eine fremde Person auf dem Grundstück seiner Ferienwohnung und griff diese an.

Die Polizei wurde in Timmendorfer Strand zu einer Attacke mit Pfefferspray gerufen.

Timmendorfer Strand. Ein 34-Jähriger aus Rheinstetten (Baden-Württemberg) bringt von seinem Familienurlaub in Timmendorfer Strand ein unrühmliches Andenken mit nach Hause. Nach einer Pfefferspray-Attacke bekommt er eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Gast hielt einen Mann auf dem Gelände seiner Ferienwohnung für einen Fremden und griff ihn an. Was er offenbar nicht wusste: Bei der Person handelte es sich um den Sohn der Vermieter.

Der Timmendorfer wollte am Abend im hinteren Bereichs des Grundstücks die Vogelvolieren kontrollieren. Dort macht der Mann aus Baden-Württemberg mit seiner Frau und zwei Kindern Urlaub. Die Eheleute bemerkten die männliche Person im Garten. Der Urlauber sprach den Mann an und sprühte ihm in der Folge nach Angaben der Polizei Pfefferspray ins Gesicht. Derweil alarmierte seine Ehefrau die Polizei.

Polizei muss die Kontrahenten trennen

Gegen 21.40 Uhr wurden wegen einer lautstarken Auseinandersetzung zwei Streifenwagen der Polizeistation Scharbeutz und der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Lübeck in die Wolburgstraße in Timmendorfer Strand geschickt. Beim Eintreffen schrie der Feriengast noch immer auf den Mann ein. Beide Kontrahenten wurden voneinander getrennt und die Situation beruhigt.

Augen werden vor Ort mit Wasser gespült

Während der Urlauber plötzlich keine Angaben mehr machen wollte, gab sich der 44-jährige Kontrahent als Sohn der Vermieter aus. Er wollte wie jeden Abend zu den Volieren. Seine Augen wurden vor Ort mit Wasser gespült. Künftig werden derartige Kontrollen den Feriengästen wohl vorher angekündigt.

Von LN/RND