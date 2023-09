Der Unmut über die Kieler Landesregierung reißt nicht ab: Mit dem Aus der Bäderbahn werden Pendler und Urlauber von der Schiene auf die Straße umsteigen müssen. Timmendorfs Bürgermeister will das nicht hinnehmen.

Timmendorfer Strand. Gräser wuchern zwischen dem Gleis. Die Signalanlage steht auf Rot. Ein potenzieller Fahrgast kommt am Bahnhof angerannt und erblickt die elektronische Fahrgastinformation, die auf den „Bus-Ersatzverkehr“ verweist. Er hätte sich nicht beeilen müssen. Denn in Timmendorfer Strand fährt kein Zug. Aktuell sind Bauarbeiten der Grund. Ab 2029 aber könnte das ein Dauerzustand sein. Dann soll die Bäderbahn abgewickelt werden. Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke (FDP) will das nicht akzeptieren.