Tödlicher Unfall in Neukirchen im Kreis Ostholstein: Auf der B 501 ist ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Hamburg mit einem Wohnwagengespann zusammengestoßen. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Neukirchen. Schwerer Motorradunfall am Sonnabend mit einem Wohnwagengespann auf der Bundesstraße 501 bei Neukirchen. Dabei prallte der Fahrer mit seinem Motorrad frontal in die Fahrertür vom Pkw und flog über das Fahrzeug. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen vom Pkw und weitere Betroffene wurden durch Seelsorger betreut. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Unfallursache klären.