﻿Tödlicher Unfall: Pkw prallt gegen Baum bei Neustadt

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Neustadt und Rettin im Kreis Ostholstein. Bei einem Alleinunfall krachte ein 67-jährige Fahrer mit seinem Pkw gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle.

Neustadt. Tödlicher Unfall am späten Nachmittag zwischen Neustadt und Rettin im Kreis Ostholstein. Aus noch ungeklärter Ursache prallt der blaue VW Touran gegen einen Baum und schleudert massiv deformiert auf die Straße zurück. Der 67-jährige Fahrer wird per Crash Rettung von der Feuerwehr aus dem Pkw gerettet und verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.