﻿Totschlag im Bad Schwartauer Asia-Imbiss: Kinder waren Zeugen der Tat

Er soll seine Frau mit stumpfer Gewalt im gemeinsamen Asia-Imbiss in Bad Schwartau getötet haben. Jetzt muss sich der 45-jährige Ratekauer vor dem Lübecker Landgericht wegen Totschlags verantworten. Was bisher bekannt ist.

Bad Schwartau/Lübeck. Das Entsetzen nach der Gewalttat in einem Asia-Imbiss in Bad Schwartau war groß. Sechs Monate nach der Tat wurde nun der Prozess gegen den Gastronom eröffnet, der seine Frau in der Nacht zum 14. Oktober getötet haben soll. Der Vietnamese befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Erschreckende: Laut dem Staatsanwalt Niels-Broder Greve, der im Lübecker Landgericht die Anklage verlas, haben sich die vier Kinder des Ehepaars während der Tat im Gastraum des Restaurants befunden. Was genau passiert ist, das sollen die weiteren Prozesstage zeigen. Weil der psychiatrische Sachverständige fehlte, wurde zum Auftakt lediglich die Anklage verlesen.

Asia-Imbiss-Betreiber soll mit Glasschale zugeschlagen haben

In der geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte seine Ehefrau „mittels massiver, stumpfer Gewalt“ brutal getötet hat. Er soll die Frau an Armen, Kopf, Hals und Oberkörper verletzt haben. Mit einer Glasschale soll er außerdem auf sie eingeschlagen haben und ihr Tritte versetzt haben, als die Frau bereits am Boden lag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bad Schwartau: Ehefrau verstarb am Tatort

„Der Zeigefinger sowie der Mittelfinger der rechten Hand der Frau waren gebrochen“, sagt Greve. „Sie hatte außerdem einen Cut unter der linken Augenbraue und großflächige Hämatome.“ Dem Angeklagten sei zu diesem Zeitpunkt bewusst gewesen, dass seine Frau aufgrund der Verletzungen sterben könne. Dies habe er billigend in Kauf genommen. Mordmerkmale habe er bei der Tat dagegen nicht verwirklicht, aufgrund dessen muss er sich jetzt wegen Totschlags verantworten. Zu den Mordmerkmalen zählen beispielsweise Habgier, Heimtücke, niedrige Beweggründe (Rache) oder die Vertuschung einer Straftat.

Kurz nach der Tat wählte der Mann selbst den Notruf. Was Polizisten und Sanitäter beim Eintreffen in den Imbiss erlebten, soll sich Anfang Mai zeigen. Sie sollen an den weiteren Verhandlungstagen als Zeugen befragt werden. Auch das Umfeld des Paares soll im weiteren Verlauf des Verfahrens befragt werden. Unbeantwortet ließ Greve die Frage, wo sich die Kinder des Angeklagten und der Verstorbenen derzeit befänden. Er verweist auf das Jugendamt, dass zuständig sei und die Kinder in Obhut nahm.

Der Gerichtsprozess vor dem Lübecker Landgericht soll bis Ende Juni andauern. © Quelle: Maike Wegner

Ein Antrag des Nebenkläger-Anwalts legt jedoch nahe, dass sich die Kinder bei Pflegefamilien befinden. Er stellte kurz vor Verhandlungsbeginn den Antrag, eine der Pflegemütter als Zeugin zu hören, weil sich das Kind ihr gegenüber erklärt haben soll.

Angeklagter ertrug die Verlesung der Anklage nur schwer

Der 45-Jährige Angeklagte bekam die Anklage mittels eines Dolmetschers übersetzt. Er verbarg das Gesicht hinter seinen Händen und kniff immer wieder die Lippen zusammen. Zum Prozessauftakt teilte sein Verteidiger mit, dass der Angeklagte sich nicht zu der Tat äußern werden, zu einem späteren Zeitpunkt aber Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machen wolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Asia-Imbiss soll der Besitzer seine Frau getötet haben. Noch steht die Fläche leer. © Quelle: Maike Wegner

Gerätselt wurde derweil bereits vor der Verhandlung wie es mit der Lokalität in Bad Schwartau weitergehe. Ein Besuch vor Ort zeigt: Der Schriftzug des ehemaligen Imbisses wurde bereits entfernt, im Inneren hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert. Zuschauer berichten vor der Verhandlung, dass sie beobachtet hätten, wie Interessenten die Fläche besichtigt hätten.

Zehn Prozesstage sind insgesamt anberaumt worden – etliche Zeugen sollen in den nächsten zwei Monaten gehört werden. Das Urteil wird für den 23. Juni erwartet.