Trotz Bauarbeiten auf Fehmarn kein Rückgang der Gästezahlen

Gärtnerstieg

Wieder Feuer in Grömitz: Wohnwagen und zwei Autos ausgebrannt

Es ist das dritte Feuer in nur vier Wochen im Gärtnerstieg in Grömitz. In der Nacht zum Donnerstag nun mit verheerenden Folgen: Ein Wohnwagen und zwei Autos brannten unter einem Carport. Die Polizei ermittelt.