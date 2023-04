﻿Tunnel durch den Fehmarnsund: Konkrete Planungen starten 2024

Saisonstart 2023

Hansa-Park in Sierksdorf: So lief der erste Tag der neuen Saison

Kärnan, Highlander, Novgorod, Nessie – diese Fahrgeschäfte sind allen Hansa-Park-Fans ein Begriff. Nun sind sie wieder in Bewegung. Der Freizeitpark in Sierksdorf ist in die Saison 2023 gestartet. So bunt und fröhlich war der erste Tag.