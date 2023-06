Fehmarn: Mann stürzt vom Dach und verletzt sich schwer

Fehmarn. In Burg auf Fehmarn ist am Montagabend, 5. Juni, ein junger Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Aktuell spricht die Polizei von einem Unfall. „Wie es genau zu dem Unglück kam, wird noch ermittelt“, sagt Polizeisprecher Maik Seidel.

Fehmarn: Anwohner ruft Rettungsdienst

In der Straße Am Markt habe laut Seidel gegen 23 Uhr ein Anwohner den Mann auf der Straße leise wimmern gehört und daraufhin den Rettungsdienst gerufen. „Zu diesem Zeitpunkt waren die Identität des Mannes und die Umstände des Unfalls noch völlig unklar“, teilt Seidel weiter mit, weshalb die Rettungskräfte die Polizei alarmiert hätten. „Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Kiel geflogen. Inzwischen befindet er sich außer Lebensgefahr“, berichtet der Polizeisprecher.

Fehmarn: Mann stürzt vom Dach auf die Straße

Mittlerweile konnte der Arbeitgeber des Verunglückten Licht ins Dunkel bringen: Der Mann ist 20 Jahre alt, kirgisischer Herkunft und vor Kurzem als Saisonarbeiter nach Fehmarn gekommen. Und auch der Unfallhergang scheint geklärt zu sein: Offenbar habe sich der 20-Jährige aus seiner Mitarbeiterwohnung im zweiten Obergeschoss ausgesperrt und versucht, über das Dach ein Fenster zu erreichen, um zurück in die Wohnung zu gelangen. Bei der Kletteraktion sei der Gastarbeiter vermutlich vom Dach gestürzt, erklärt Seidel. Hinweise für eine Straftat gebe es nicht. Zur Aufklärung des Sachverhalts werde der Mann noch befragt.