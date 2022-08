Am Sonntagabend kam es auf der Landesstraße 58 zwischen Kabelhorst und Cismar zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Dabei wurden vier Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Rüting. Großeinsatz der Einsatzkräfte vom Rettungsdienst am Sonntagabend in Rüting. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen. Dabei wurden in dem VW Golf aus Ostholstein beide Insassen schwer und zwei Personen in einem Mercedes aus dem Landkreis Hildesheim leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser.

„Es war zum Glück niemand eingeklemmt“