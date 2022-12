﻿Scharbeutz: Porsche am Baum – Spuren im Schnee entlarven flüchtende Insassen

Bei einem Unfall in Scharbeutz krachte ein Porsche gegen einen Baum. Drei junge Leute flüchteten. Wie die Polizei sie dennoch fand und warum der Sicherheitsgurt einen von ihnen schnell entlastete.

Scharbeutz. Vieles ist kurios an dem Unfall, der sich in der Nacht zu Donnerstag, 8. Dezember, im Kattenhöhlener Weg in Scharbeutz ereignete. Beteiligt sind ein Porsche Cayenne, drei junge Leute, ein Hund und frischer Schneefall in der Nacht. Dazu etliche Polizeibeamte, eine Notärztin und der Rettungsdienst. Zunächst war der Porsche in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baum geprallt. Alle drei Fahrzeuginsassen, eine Frau und zwei Männer, flüchteten. Aber ihre Fußspuren im Schnee verrieten sie.