Sierksdorf: Baumpfleger stürzt sieben Meter in die Tiefe

Personen im Wasser

Scharbeutz: Zwei Kinder waren in der Ostsee – Großeinsatz am Strand

Erneuter Großeinsatz am Strand: In Scharbeutz sind am Dienstagabend zwei Kinder in der Ostsee in Not geraten. Zum Zeitpunkt des Einsatzes galt Badeverbot, die DLRG hatte wegen lebensgefährlicher Strömung die rote Flagge gehisst. Jetzt bittet die Feuerwehr die beiden geretteten Kinder, sich zu melden.