﻿Autofahrer von Sonne geblendet? Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B202 in Wangels

Wurde der Autofahrer von der untergehenden Sonne geblendet? Ein Biker aus Dänemark ist am Sonntagabend auf der Bundesstraße 202 bei Hohenstein (Wangels) bei einem Unfall mit einem abbiegenden Auto ums Leben gekommen. Was dazu bekannt ist.

Wangels. Tödlicher Unfall am Sonntagabend auf der Bundesstraße 202 bei Hohenstein: Nahezu ungebremst krachte ein Motorradfahrer in einen abbiegenden Pkw. Dabei zog sich der 52-jährige Biker aus Dänemark so starke Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die beiden Insassen aus dem Pkw wurden nur leicht verletzt, standen aber unter Schock. Möglicherweise wurde der 24-jährige Fahrer des Pkw durch die tief stehende Sonne geblendet.