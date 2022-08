Soll es ein Krimi sein? Oder lieber Geschichten über Mallorca? Auch ein Fantasy-Roman ist im Angebot, Einblicke hinter die Kulissen der Vereinten Nationen sowie plattdeutsche Kurzgeschichten. Bei den Dersauer Lesegärten am 14. August gibt’s Literatur und Blicke in schöne Gärten.

Dersau. Lesungen in sechs verschiedenen Gärten im Stundentakt gibt es wieder bei den 13. Dersauer Lesegärten am Sonntag, 14. August. Spannendes, Nachdenkliches, Humorvolles ist diesmal dabei. 30 Minuten zuhören, dann in den nächsten Garten pilgern – das Prinzip ist bekannt und bewährt und lockt auch viele Gäste von außerhalb an.

Organisatorin Notburga Reisener hat Autoren und Vorleser gefunden, die ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Maike Franke hat die Gärten ausgesucht, die in diesem Jahr an der Dorfstraße, Brandswisch und Seebrook liegen. Fußläufig sind die einzelnen Lesungen schnell zu erreichen.