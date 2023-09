﻿2024 wird Plöns Marktplatz barrierearm

Seit Jahren wünschen sich die Plönerinnen und Plöner einen besser begehbaren Marktplatz an der Nikolaikirche. Nachdem die Stadt Fördermittel akquiriert hat, soll es nun losgehen. Pläne der ersten Ideen liegen vor. Bevor die Politik entscheidet, sollen die Bürger gehört werden – am 5. Oktober.

Plön. Der Marktplatz in Plön wird sich verändern. Zumindest in Teilen soll das Pflaster besser begehbar werden. Davon träumen Rollstuhlfahrer, Rollator-Benutzer, Kinderwagen-Schieber und Fußgänger – bei weitem nicht nur Frauen in Schuhen mit höheren Absätzen. Der holperige Untergrund soll saniert werden. Jetzt dürfen Plönerinnen und Plöner ihre Meinung zu den Plänen sagen.