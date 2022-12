﻿Deutsche Stiftung Denkmalschutz bedenkt Kirche in Schönberg mit 25 000 Euro

Schönberg. 25 000 Euro bekommt die evangelische Kirchengemeinde in Schönberg für die Sanierung ihres Turms von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Weitere 10 000 Euro hält der Förderverein der Kirche bereit. So können die Bauarbeiten im Innenraum beginnen. Wolfgang von Ancken von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und Christian Sehlleier von Nordest-Lotto in Kiel machten sich mit Pastorin Lea Thermann, Küster Andreas Saß und Erik Meyer vom Bauausschuss der Kirchengemeinde selbst ein Bild vom Zustand des Bauwerks. Rund 266 000 Euro umfasst die anstehende Baumaßnahme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spende für Kirche in Schönberg dank Dorfkirchenprogramm

Es war eine große Freude, als Pastorin Lea Thermann, Erik Meyer vom Bauausschuss der Kirchengemeinde und Küster Andreas Saß den „Fördervertrag“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Händen hielt. Wie Ortskurator Wolfgang von Ancken betonte, habe die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ein spezielles Förderprogramm „Dorfkirche“ aufgelegt, um diesen Lebensmittelpunkt für die Menschen zu schützen und zu erhalten. Diese gelinge dank zahlreicher „Dorfkirchenspenden“ sowie die Hilfe der Lotterie Glücksspirale, die jährliche einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen für diesen Zweck bereit stellt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die evangelische Kirche Schönberg gehört zu den über 240 Objekten, die in diesem Jahr allein in Schleswig-Holstein in diesem Jahr fördern kann“, so von Ancken.

Feuchtigkeit beschädigt Mauerwerk und Balken der Kirche in Schönberg

Die Mittel werden verwendet, um den Innenraum des Turms zu sanieren. Dort ist das Mauerwerk durch die im Turm aufsteigende Feuchtigkeit stark beschädigt. Dazu müsse der gesamte Putz entfernt und durch einen neuen mineralischen Salzspeicherputz ersetzt werden. Große Sorge, so berichtete auch Erik Meyer, bereite den Akteuren vor Ort der Zustand der Balkenköpfe. Die ruhen im Mauerwerk und sind durch die Feuchtigkeit ebenfalls vermorscht und müssen ausgebaut werden. Welcher Zustand der Auflageflächen der Balken dann zutage trete, sei noch unklar, erklärte auch Küster Andreas Saß.

Evangelische Kirche Schönberg wurde zwischen 1780 und 1784 erbaut

Die private Stiftung fördere ausschließliche Gebäude von herausgehobenem kulturhistorischem Wert, so der Ortskurator. Eine Kommission von Fachexperten bewerte die Vorhaben, die von den Trägern beantragt werden. Damit hob von Ancken die Besonderheiten dieses Gotteshauses hervor, das zwischen 1780 und 1784 erbaut worden war. Und zwar von einem "sehr prominenten" Baumeister, der bereits im Alter von 20 Jahren am Hamburger Michel mitgearbeitet habe, so von Ancken. Er bezeichnete die Schönberger Kirche als das Gesellenstück des Baumeisters Johann Adam Richter, der die Kirche nicht nur mit einem Zeltdach, sondern auch einem für die Region eher untypischen Zwiebelturm versah. Von Ancken wies auch auf das hohe Engagement der Schönberger für den Erhalt des Bauwerkes hervor. Denn unter anderem stellt auch der Förderverein der Kirche eine Summe von 10 000 Euro für die Turmsanierung bereit.