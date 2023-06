﻿29 neue Wohnungen: Plön wächst weiter in seiner Ulmenstraße

Plön. Plön wächst weiter. Die Plöner Gewerbliche Baugenossenschaft feierte am Donnerstag Richtfest für ein neues Gebäude mit 29 Wohnungen in der Ulmenstraße 52. Beheizt werden sie mit einer modernen Erdwärme-Anlage.

Die Firma Weishaupt aus Quickborn lässt 20 Löcher bis in eine Tiefe von 130 Meter bohren. Dort hat die Erde eine Temperatur von zwölf Grad, sagt Niederlassungsleiter Detlef Lehmann. Mit einem Glykose-Gemisch wird die Wärmeenergie an die Oberfläche zum Wärmetauscher gebracht.

Deswegen lohnt sich die Wärmepumpe

„Die Anlage kostet eine viertel Million Euro mehr als eine vergleichbare Gasheizung“, sagt Bernd Hentschel, Vorstand bei der Plöner Gewerblichen. Aber dafür halte sie auch mindestens 50 Jahre. Eine Zeitspanne, die kein Gasbrenner übersteht. Hentschel: „Die Mehrausgaben amortisieren sich im Laufe der Jahre.“ Bernd Hentschel sieht darin auch einen großen Beitrag für den Klimaschutz in Plön.

Klaus Hückstädt, ebenfalls im Vorstand, macht nicht das geplante Heizungsgesetz für die Wahl einer Wärmepumpe verantwortlich. „Schon bevor Minister Habeck die Idee hatte, war sie hier schon geplant.“

So hoch ist die Miete in den neuen Wohnungen in Plön

In dem Gebäude sind 15 Zwei-Zimmerwohnungen untergebracht. Dazu kommen neun Wohnungen mit drei Zimmern und fünf mit vier. Die Mieter haben die Wahl zwischen 60 und 117 Quadratmetern Wohnfläche. Insgesamt 8,3 Millionen Euro investierte die Genossenschaft in den modernen Bau, der barrierefrei angelegt ist.

Die Kaltmieten liegen zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter. Die ersten Mietverträge sind unterschrieben. Im Oktober sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Darum gibt es keinen neuen Supermarkt in der Ulmenstraße

An der Stelle des Neubaus stand einst ein Markant-Markt, der die Menschen in dem Viertel versorgte. Er wurde abgerissen. Hentschel: „Wir haben zwei Jahre alles versucht, einen Nachfolger zu finden. Es war vergeblich.“ Die Bewohner des Quartiers hätten gerne weiter einen Markt gehabt, aber den großen Ketten war die Bevölkerungszahl zu gering.

Gleich nebenan hat der Bau zweier weiterer Mietshäuser der Plöner Gewerblichen begonnen. Sie sind der Schlusstein einer langen Reihe von Neubauten und Sanierungen von Objekten der Plöner Gewerblichen. Die Ulmenstraße ist seit Jahren eine große Baustelle der Stadt.

Am Ende entstehen vier neue Gebäude mit 74 Wohnungen, wo vorher nur 40 vorhanden waren. Es gibt also einen echten Zuwachs an Wohnraum in Plön.

Auf der anderen Straßenseite investierte das Unternehmen in fünf bestehende Gebäude mit 96 Wohnungen. Die Gewerbliche lässt sich die Sanierung und den Wohnungsneubau in der Ulmenstraße zusammen rund 28 Millionen Euro kosten.

KN