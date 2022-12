﻿7000 Euro weg – Leichtgläubiger Preetzer überweist Gebühr für „Lottogewinn“

Hafen-Sanierung in Heikendorf

Hafen Möltenort: So stehen die Chancen für einen Bürgerentscheid

1334 Bürger aus Heikendorf haben dafür unterschrieben, dass der Hafen in Möltenort direkt in die Regie der Gemeinde wechselt. Die Unterschriften überreichte die Initiative „SOS Möltenorter Hafen“ an Verwaltung und Bürgermeister. Die Chancen, dass ein Bürgerentscheid folgt, stehen aber schlecht.