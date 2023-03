﻿Fischer Erik Meyer setzt Tausende Glasaale in Kalifornien in die Ostsee

Erik Meyer ist Fischer in Schönberg und beteiligt sich an der landesweiten Aktion „Aal-Utsetten“. Er setzt Tausende Glasaale in Kalifornien in die Ostsee, um den Aal-Bestand langfristig zu sichern.

Fischer Erik Meyer aus Schönberg setzt ganz vorsichtig die Glasaale in Kalifornien in die Ostsee.

Schönberg. Es gibt immer weniger Aal, da helfen auch die Fangquoten und -verbote wenig. Eine landesweite Besatzaktion, um langfristig den Aal-Bestand zu sichern, ist seit einigen Jahren das „Aal-Utsetten“. Dabei tun sich Fischer zusammen, erwerben den Aalbesatz, der aus Südfrankreich kommt, und verfrachten ihn an möglichst vielen Stellen der Küste in die Ostsee, aber auch in die Schlei und andere Gewässer. Ein Aktionsort ist Schönberg, wo Fischer Erik Meyer rund 13 500 Glasaale in das kühle Nass setzte. In der Hoffnung, dass möglichst viele von ihnen heranwachsen und zu ihren Laichplätzen finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fischer Erik Meyer wartet bereits auf die wertvolle Fracht. Die hat einen langen Weg zurückgelegt. Sein Kollege Olaf Jensen vom Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume organisiert zum dritten Mal in Schleswig-Holstein federführend die Aktion. Er fährt Station für Station an, sobald das kleine Transportflugzeug aus Südfrankreich in Kiel-Holtenau gelandet ist. Denn von dort werden rund 730 000 Glasaale in unterschiedlich großen Portionen in neun verschiedene Gewässer entlassen.

Lesen Sie auch

Die Route reicht von Flensburg, Maasholm, Kappeln, Arnis über Missunde, Schleswig, Eckernförde bis nach Kalifornien, Heiligenhafen und Burgstaaken auf Fehmarn sowie Wedel in Holstein. Rund 81 300 Euro werden für diese Besatzaktion aufgewendet. Finanziert wird die landesweite Aktion aus Spenden. Unterstützt werden ausschließlich Besatzmaßnahmen an Orten mit freiem Zugang zum Meer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

13500 Glasaale setzte Erik Meyer in Kalifornien in die Ostsee

Endlich fährt das Fahrzeug mit dem Anhänger auf dem Parkplatz vor der Einsetzstelle in Kalifornien vor. Olaf Jensen überreicht Erik Meyer drei doppelte Styropor-Kisten, die mit einem Gummiband verschlossen sind. Ein kurzer Schnack, und schon ist Jensen wieder on tour, die nächsten Fischer warten schon in Heiligenhafen.

Meyer zieht die orangefarbenen Wathosen an und trägt die Kiste vom Strand ins Flachwasser. In jeder Kiste spaddeln einige Tausend Aale im Wasser, durchsichtig wie Glas – daher der Name. Eine Schale mit Eis steht in der Kiste und sorgt für Frische. Vorsichtig marschiert Meyer ins Wasser. Im Schutz der Buhnen entlässt er die Baby-Aale und hofft, dass möglichst viele von ihnen gut heranwachsen und in die Laichgebiete finden. Er selbst hat in diesem Jahr drei Kilogramm Glasaale erhalten – rund 13 500.

Mit der Aal-Aktie kann jeder etwas für den Erhalt tun

Für Erik Meyer, Schönbergs letzten Fischer im Haupterwerb, ist diese Aktion ein „wichtiger Beitrag zum Schutz des Aals“, wie er sagt. Gemeinsam mit seinem Vater Jan Meyer – beide bewirtschaften in Wendtorf ihren Fischkutter – engagiert er sich seit Jahren für den Schutz und die Stabilisierung des Bestandes. In ihrem ehemaligen Restaurant und Hotel „Seestern“ hatten sie bereits für die sogenannte „Aal-Aktie“ geworben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So finanziert sich die Aalbesatz-Aktion Finanziert wird die jährliche Besatzaktion über Spenden aus der Aktion „Aalutsetten in de Schlie“, aus der Aal-Aktie und über die Initiative zur Förderung des europäischen Aals. Ergänzt werden die Mittel durch eine Förderung aus der Fischereiabgabe und dem europäischen Meeres- und Fischereifonds. Die öffentlichen Gelder fließen aber erst, wenn die privaten Mittel gesichert sind.

Ein Projekt, bei dem Gäste, Kunden und alle Interessierten ganz privat den Schutz des Aal-Bestandes unterstützen können.

Landesweit ist Meyer einer von neun Fischereibetrieben – von Hohwacht, Stein, Laboe, Heikendorf bis nach Strande. „Wir sind nicht mehr viele, das Geschäft wird immer schwieriger“, sagt Meyer. Die komplizierten Fangquoten und Vorgaben, so meint er, könne man sich sparen, wenn einfach die Maschenweite der Netze vergrößert und damit der Beifang vermieden werde. Zurzeit fängt er vor allem Scholle, aber auch Hering. Den Fang verkauft er in seinem Haus in Schönberg, Friedhofsweg, montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr.