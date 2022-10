﻿Abbaden in Kalifornien: Darum sprangen einige in Unterhose in die Ostsee

Lufttemperatur Ende Oktober: 17 Grad. Ostseewasser: 13 Grad. Das Abbaden am Sonntag in Kalifornien (Gemeinde Schönberg) war für viele ein Selbstgänger. Nicht alle hatten eine Badehose dabei.

Schönberg. Wie ein lauer Sommerabend fühlte es sich am Sonntag für einige Badegäste am Strand in Kalifornien (Gemeinde Schönberg) an. Die Luft war mild, die Sonne schien sanft zwischen den Dünen. Es war allerdings früher Nachmittag, als Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski den offiziellen Startschuss für das Abbaden zum Saisonende gab.

Etwa 40 bis 50 Kinder und Erwachsene wagten den Sprung in die 13 Grad kühle Ostsee. Viel Überwindung kostete es die meisten Wasserratten nicht. Stefan Heuer und Andrea Nuding aus Hohenfelde ließen sich entspannt ins Wasser gleiten. Selbst ein absichtlicher Wasserspritzer wurde mit einem müden Lächeln hingenommen. „Wenn man drin ist, ist alles gut“, meinte Andrea Nuding.