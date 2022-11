﻿Abriss verschoben: Hochhaus in Preetz wird zur Flüchtlingsunterkunft

Der Abrissbagger muss warten. Das Hochhaus in der Sudetenstraße in Preetz soll nun bis 2024 als Flüchtlingsunterkunft dienen. Der Kommunalbetrieb ist zurzeit damit beschäftigt, die bereits leer stehenden Wohnungen wieder herzurichten.

Preetz. Nr. 80 prangt auf der Tür. Jan Petersdotter vom Kommunalbetrieb Preetz greift zum Schlüsselbund und öffnet den Eingang zur Wohnung im Hochhaus an der Sudetenstraße. Es riecht nach Farbe. Nun muss nur noch die Küche hergerichtet werden, dann können Flüchtlinge in die Zwei-Zimmer-Wohnung einziehen. Dabei sollte das Hochhaus eigentlich abgerissen werden.

In dem kleineren Zimmer sind schon ein Kleiderschrank und zwei Betten aufgebaut. Auf den noch mit Folie eingepackten Matratzen liegen Bettbezüge. Im Wohnzimmer genießt man vom Esstisch mit den vier Stühlen einen traumhaften Blick über die Häuser der Glindskoppel bis zum Postsee. Auch ein Sofa mit Tisch steht in der Ecke.

Neubauprojekt auf der Glindskoppel verzögert sich

Das Hochhaus in der Sudetenstraße 34-36 hatte schon leer gestanden. Die Mieter waren in den vergangenen Monaten nach und nach ausgezogen, denn das marode Gebäude sollte eigentlich demnächst abgerissen werden. Ein Investor plant an dieser Stelle den Neubau von Mehrfamilienhäusern. "Doch das Neubauprojekt auf der Glindskoppel verzögert sich", berichtet Bürgermeister Björn Demmin.

Wenn das siebenstöckige Hochhaus abgerissen sei und der Neubau stehe, solle das daneben stehende Hochhaus in der Breslauer Straße folgen. Nur eine Wohnung sei noch vermietet gewesen. „Die Infrastruktur mit Strom und Wasser ist intakt“, so Demmin.

Die Stadt Preetz habe nun eine Nutzungsvereinbarung mit dem Eigentümer geschlossen. Bis zum 30. Juni 2024 könne das Hochhaus gegen eine geringe Nutzungsentschädigung mietfrei genutzt werden. „Unter der Voraussetzung, dass die Stadt sämtliche Betriebskosten übernimmt“, sagt der Bürgermeister.

Kommunalbetrieb Preetz richtet 18 Wohnungen für Flüchtlinge her

"Das ist jetzt kein schönes Haus mehr, das muss man mal sagen", gibt Demmin zu. Doch 18 Wohnungen könnten wieder hergerichtet werden. "Das ist sicherlich aufwendig, aber das wäre es auch, wenn man eine Turnhalle umbauen müsste", betont er und verweist auf die Nachbarstadt Schwentinental, die Flüchtlinge in einer umgebauten Tennishalle untergebracht hat.

Sie hätten die besten Wohnungen ausgesucht, erzählt Petersdotter vor Ort. In den Ein- bis Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen fehle aber einiges an Inventar: Wasserboiler, Toilettenspülung, Duschkopf oder Herd müssten erneuert werden. „Fünf Wohnungen sind bis auf Kleinigkeiten bereits fertig, zwei Wohnungen sind bezogen“, berichtet der Mitarbeiter der Kommunalbetriebs.

„Hier kommen noch Herd und Kühlschrank rein“, sagt er und zeigt in die Küche von Wohnung Nr. 80. Zum Glück hätten sie in hier nicht so viel machen müssen, der Fußboden in Holzoptik sei noch gut gewesen. Anders sieht es zwei Stockwerke höher aus. Die knallrote Farbe im Badezimmer blättert ab, die blauen Wände im Wohnzimmer müssen dringend gestrichen werden. Dafür sieht die Küche noch gut aus. In dem kleinen Zimmer können ein oder zwei Kinder wohnen.

„Wir sorgen erst einmal nur für die Grundausstattung, damit die Flüchtlinge warm und trocken untergebracht sind“, so Petersdotter. Dafür werden die Wohnungen entrümpelt, der Müll entsorgt, die Wände gestrichen, neue Böden verlegt, die Möbel aufgebaut und Küchen eingebaut. „Wir machen hier alles querbeet“, sagt er und lacht. „Wenn man gerne handwerklich arbeitet, ist dies das richtige Projekt.“

Dafür bleibe aber an anderen Bereichen in der Stadt einiges an Arbeit liegen, fügt Hinrich Vollertsen, Leiter des Kommunalbetriebs, hinzu. „Die Arbeitskräfte, die hier eingesetzt sind, fehlen natürlich an anderer Stelle.“ Das sei zum Teil auch im Stadtgebiet zu sehen: Laub bleibe liegen, Hecken seien noch nicht geschnitten, einige Graffiti noch nicht entfernt. „Aber wir machen das hier gern – und es ist auch dringend notwendig“, bittet er die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Stadt rechnet mit Ansturm von Flüchtlingen im Winter

Weitere Flüchtlinge könnten in der Kirchenstraße 31 im ehemaligen Gebäude der Volkshochschule untergebracht werden. Die VHS war vor Kurzem in neue Räume in den Schulen am Hufenweg umgezogen. "Wir sichern uns derzeit alles an Wohnungen, was möglich ist", erklärt Demmin. Denn die Stadt rechne mit einem weiteren Ansturm von Flüchtlingen im Winter.

Bis März würden rund 20 000 Flüchtlinge in Schleswig-Holstein erwartet. Das wären etwa 85 Flüchtlinge für Preetz, rechnet er vor. „50 kriegen wir ungefähr im Hochhaus unter.“ Man werde sicherlich auch über Wohngemeinschaften nachdenken müssen, wenn es eng werde mit den Unterkünften.

Die Stadt Plön plant ein kleines Containerdorf für Flüchtlinge. Auch Preetz sichte selbstverständlich Angebote für Container, habe aber noch keine bestellt, erklärt Demmin. "Es ist einfach kein günstiger Zeitpunkt."