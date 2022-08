﻿Abschied von Thomas Holst: Langjähriger Chefarzt verlässt Klinik Preetz

Er ist eine Institution an der Klinik Preetz. Seit mehr als 23 Jahren arbeitet Dr. Thomas Holst als Chefarzt der Inneren Medizin, seit 18 Jahren als Ärztlicher Leiter des Kreiskrankenhauses. Nun nimmt er Abschied.

Preetz. Auf seinem Tisch steht ein kleines Fußballspiel, rundherum verteilt liegt „Nervennahrung“. Dr. Thomas Holst ist bekennender Fan des Hamburger SV. In Zukunft hat der 66-Jährige mehr Zeit, die Spiele in der zweiten Fußball-Bundesliga zu verfolgen und auf den Aufstieg seines Vereins zu hoffen. Der langjährige Chefarzt der Inneren Medizin und Ärztliche Leiter der Klinik Preetz verabschiedet sich mit 66 Jahren in den Ruhestand.

„Natürlich ist das mit Wehmut verbunden – aber irgendwann ist jeder Marathonlauf mal zu Ende“, sagt er schmunzelnd. Außerdem habe der Zeitpunkt ja schon lange festgestanden.