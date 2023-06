﻿Forschung bringt Schätze aus dem Adeligen Kloster zu Preetz ans Licht

Dass das Adelige Kloster zu Preetz einmalig ist, ist bei Wissenschaftlern weltweit bekannt – allerdings nicht bei allen Menschen vor Ort. Nun gibt es neue Forschungen, die in einer Buchreihe veröffentlicht werden. Die ersten zwei Bände liegen vor. Das sind die überraschenden Ergebnisse.

Preetz. Welch ein Kleinod hinter dem Torhaus zum Adeligen Kloster Preetz verborgen liegt, wissen längst nicht alle Menschen aus Preetz. Doch in der weltweiten Forscherszene ist der Frauenkonvent durchaus ein Begriff. Nun hat das Kloster zusammen mit dem Kunsthistorischen Institut der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel ein Forschungsprojekt gestartet, aus dem eine ganze Buchreihe entstehen soll. Die ersten beiden Bände liegen vor und werden am Freitag, 23. Juni, ab 17 Uhr in der Klosterkirche vorgestellt.