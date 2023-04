﻿Plön ist die fahrradfreundlichste Kommune im Land

Plön. Plön steht auf Platz 1! Die Stadt ist Schleswig-Holsteins fahrradfreundlichste Kommune. Bescheinigt wird das vom Fahrradclub ADFC. Und der stützt sich auf die ausgewerteten Fragebögen von 73 Radlerinnen und Radlern aus der Kreisstadt. Die geben Plön die Durchschnittsnote 3,19 (auf einer Skala von 1 bis 6). Klingt eigentlich nur befriedigend. Doch für den Fahrradbeauftragten im Rathaus, Wolfgang Homeyer, „ist heute ein Feiertag“. Alle anderen Kommunen abgehängt, sich stetig verbessert zu haben, ist für ihn die Belohnung für jahrelange Arbeit und Investitionen in den Radverkehr in Plön.

Note 3,19 für Plön, Preetz bekam nur 3,75

52 Städte und Gemeinden aus Schleswig-Holstein sind beim ADFC in die Wertung gekommen, weil sich hier ausreichend viele Radler an der Umfrage beteiligt haben. Keine Kommune hat eine bessere Note als 3,19. Kiel kam auf 3,4, Preetz auf 3,75, Eutin auf 4,12 und Malente auf 4,18.

Plöns Bürgermeisterin Mira Radünzel, die selbst fast täglich per Rad ins Rathaus kommt, freut sich. Wolfgang Homeyer ist begeistert. Der ADFC sieht das Landesergebnis verhalten, denn „mehr als befriedigend hat keine Kommune abgeschnitten“, so Landesvorsitzende Stephanie Meyer. Der ADFC sieht generell Handlungsbedarf. Plön handelt längst, das weiß auch Stephanie Meyer. Schließlich ist sie Vorsitzende des örtlichen Radverkehrsforums.

Plön hat einen Radverkehrsbeauftragten als Ansprechpartner im Rathaus sitzen, setzt ein Radverkehrskonzept um, gibt den Radlern mehr Raum. Ex-Bürgermeister Lars Winter hat massiv fürs Radfahren geworben, die Stadt nimmt seither an der Aktion Stadtradeln teil und geht mit gemeinsamen Radtouren unter dem Namen „Plönradeln“ dafür sogar ins Trainingslager. Und das wird fortgeführt.

Plöns erste Fahrradstraße, in der die Radler unmissverständlich Vorfahrt haben, soll noch in diesem Jahr eingeweiht werden. So plant man es im Rathaus. Es ist die Rodomstorstraße vom Gänsemarkt bis zum Schiffsthal. Nur die verkehrsrechtliche Genehmigung vom Kreis fehlt noch, sie ist dort offensichtlich in einen Stau geraten. Die Planungen, auch die Eutiner Straße zur zweiten Fahrradstraße umzubauen, laufen.

Radschutzstreifen wird fest markiert

Der Radschutzstreifen in der Lütjenburger/Bahnhofstraße, der als Verkehrsversuch mit gelben Markierungen angelegt worden war, wird nun dauerhaft in Weiß markiert. „Die Genehmigung ist da, es fehlt nur die Umsetzung“, sagt Mira Radünzel. „Wir warten täglich darauf, dass die Firma loslegt“, so Homeyer.

Warum hat Plön dann „nur“ eine 3,19 bekommen? Viele Radwege sind zu schmal (Note 4,3), die Oberflächen zu schlecht (Note 4,1), an Baustellen werden Radler selten sicher vorbeigeführt, sondern eher zum Absteigen und Schieben gezwungen (Note 4,2), und die Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr erhielt nur die Note 4,5.

Beim Thema „geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung“ hat Plön eine 3,8 bekommen – und sich damit verbessert. Immerhin Hans-Adolf-Straße, Plauer Weg und Apenrader Straße dürfen von Radlern inzwischen in beide Richtungen befahren werden. „Als Nächstes kommt die Hipperstraße“, so Homeyer.

Besser als „gut“, nämlich mit der Note 1,9, ist die Erreichbarkeit des Stadtzentrums bewertet worden. Auch das Thema öffentliche Leihfahrräder – denn Plön ist Stützpunkt der Sprottenflotte. Abstellmöglichkeiten für Räder gibt’s viele (2,6). 183 massive Fahrradbügel hat Plön 2021/22 aufgestellt, dazu sechs Reparaturstationen.

Ausruhen will sich die Stadt Plön auf dem ersten Platz nicht. „Viele Projekte sind noch in der Planung“, erklärt Mira Radünzel. Der Radverkehrsbeauftragte, das Fahrradforum – alle werden weiter arbeiten, „und man muss die Politik mit im Boot haben“, so Homeyer. Der übrigens schon 2014, als er nach Plön kam, wusste: „Plön ist die Radverkehrsstadt per se, hier braucht man kein Auto.“