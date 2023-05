﻿Ärger in der CDU Schellhorn: Einzelkandidat fordert Parteiausschluss

Schellhorn. Die Parteienlandschaft in Schellhorn verändert sich. Nach der letzten Kommunalwahl gab es vier Sitze für die CDU, für die Wahl am 14. Mai steht Rico Brauer als einziger Bewerber auf der Liste. Allerdings kandidieren drei CDU-Mitglieder für die Schellhorner Wählergemeinschaft (SWG), die zurzeit den Bürgermeister stellt. Brauer hat jetzt wegen „parteischädigenden Verhaltens“ ein Parteiausschlussverfahren beantragt.

Im Dezember 2021 seien seine Frau und er aufgrund von Differenzen im CDU-Ortsverband Schellhorn, aber auch aus beruflichen und privaten Gründen von ihren Ämtern im Ortsverband und in der Gemeindevertretung zurückgetreten, berichtet Brauer. Dadurch sei der Ortsverband seit Anfang 2022 ohne Vorstand und geschäftsführend vom Kreisvorstand geleitet worden.

Rico Brauer ist der Einzige auf der Liste der CDU Schellhorn

Im November 2022 habe bei einem Austausch in der CDU-Kreisgeschäftsstelle das Meinungsbild vorgeherrscht, den Ortsverband auch mit Blick auf die Kommunalwahl aktiv zu halten, so Brauer. Er sei deshalb auf die Mitglieder zugegangen, damit eine Liste aufgestellt werden könne, sagt er. „Ich will dem Trend, der sich in anderen Gemeinden abzeichnet, entgegenwirken und verhindern, dass die CDU als Partei vom Radar der Wählenden verschwindet.“

Nach der Mitgliederversammlung am 9. März habe festgestanden, dass er als einziger Kandidat für die CDU antrete. Als der Gemeindewahlausschuss am 28. März die zugelassenen Wahlvorschläge veröffentlicht habe, seien drei Parteimitglieder auf der Liste der SWG aufgetaucht. Diese Entscheidung sei nicht mit dem Ortsverband abgestimmt gewesen.

„Aufgrund ihres parteischädigenden Verhaltens legte ich den drei Mitgliedern am 2. April schriftlich nahe, ihre Mitgliedschaft in der CDU bis zum 30. April freiwillig zu beenden“, so Brauer, der von der neu gegründeten Wählergemeinschaft Moin Schellhorn als Bürgermeisterkandidat nominiert wurde.

Nachdem die anderen nicht reagiert hätten, habe er am 2. Mai beim CDU-Kreisvorstand Plön offiziell die Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens beantragt. Mit der Kandidatur auf einer konkurrierenden Liste verstießen sie gegen die Satzung der CDU Schleswig-Holstein.

Jagusch: Bei eigener Liste nicht für andere kandidieren

Kreisgeschäftsführer André Jagusch erklärt auf Nachfrage, dass auf dem Land die Ortsverbände oft schon keine Listen mehr aufstellten. „Wir wollen unsere Mitglieder dann natürlich nicht davon abhalten, Kommunalpolitik zu machen.“ Laut Satzung dürfe man aber nicht bei einer konkurrierenden Partei oder Wählergemeinschaft antreten, wenn es eine eigene Liste gebe. Zum konkreten Fall wolle er sich nicht äußern.

„Es war im Januar einfach nicht absehbar, dass die CDU eine Liste aufstellt“, erklärt Matthias Struck als einer der Betroffenen. Brauer habe noch im vergangenen Jahr gesagt, er wolle nicht wieder antreten. Deshalb man sich der SWG angeschlossen.

Entscheidung für die SWG war schon gefallen

„Nun gibt es doch eine Liste, aber da war unsere Entscheidung schon gefallen.“ Nach der Forderung von Brauer, die CDU bis zum 30. April zu verlassen, habe er bei der CDU-Landesgeschäftsstelle nachgefragt, ob er reagieren müsse. Nein, das müsse er nicht, sei die Antwort gewesen. „Ich sehe dem Parteiausschlussverfahren sehr gelassen entgegen.“

Matthias Struck (von rechts) sowie Claudia und Ove von Dohlen sind zwar CDU-Mitglieder, kandidieren aber für die SWG. Die Entscheidung hatten sie getroffen, bevor feststand, dass die CDU doch mit einer Liste antritt. © Quelle: Silke Rönnau

Auch Ove von Dohlen betont, dass man nicht von einer eigenen Liste ausgegangen sei. Als bekannt geworden sei, dass Rico Brauer kandidiere, hätten sie sich bereits für die SWG entschieden. „Da hatten wir vorher schon unser Wort gegeben – und wir können unsere Positionen auch gut in der SWG vertreten“, sagt er.

Bürgermeister Kai Johanssen von der Schellhorner Wählergemeinschaft betont, dass man offen sei für andere Parteimitglieder: „Wir betrachten uns als überparteilich.“