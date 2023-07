﻿Ärger in Preetz über Deutsche Glasfaser: Kein Anschluss, keine Reparatur

Preetz. Für ihren Neubau eines Mehrfamilienhauses in Preetz hatte die André und Gisela Zorn GbR im Februar vergangenen Jahres die erste Anfrage an die Deutsche Glasfaser wegen eines Anschlusses gestartet. Mittlerweile sind 15 der 16 Wohnungen belegt – aber die Mieterinnen und Mieter haben weder Internet noch Fernsehen. Die Bauherren klagen, dass sie keinen zuständigen Ansprechpartner bekommen. Das kritisiert auch die Stadt Preetz: Die wartet darauf, dass endlich die beim Tiefbau entstandenen Schäden repariert werden.

Die Bauherren hatten auf einem Grundstück an der Wakendorfer Straße, auf dem vorher ein Einfamilienhaus stand, ein Mehrfamilienhaus gebaut. Für das abgerissene Haus habe es bereits einen Antrag auf einen Breitbandanschluss gegeben. „Im Februar 2022 haben wir das erste Schreiben abgeschickt mit der Anfrage, ob Glasfaser auch für das Mehrfamilienhaus möglich ist“, erzählt Gisela Zorn. Es folgte ein reger E-Mail-Verkehr – aber jedes Mal mit einer neuen Ticketnummer und anderen Mitarbeitenden.

Deutsche Glasfaser: Netzplanung abgeschlossen

Dabei sei ihnen mitgeteilt worden, dass die Netzplanung abgeschlossen sei und der Tiefbau begonnen habe. Da für das alte Haus bei der ersten Abfrage ein Antrag gestellt worden sei, sei man davon ausgegangen, dass es mit im Ausbaugebiet liege, so Gisela Zorn. Sie hätten der Deutschen Glasfaser mitgeteilt, dass ihr Haus im Frühjahr 2023 fertig sei. Und die Antwort bekommen, dass sie 2022 angeschlossen werden.

Doch es tat sich nichts. Nachfragen verliefen im Sande. Schließlich hätten sie eine Entscheidung treffen müssen für die Elektroinstallation. Sie hätten Leerrohre bis zur Straße verlegt, aber auch für Kupferkabel vorgesorgt.

Kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen beim Einzug

Als sie weiterhin keine Infos von der Deutschen Glasfaser erhielten, hätten sie sich an die Telekom gewandt, die demnächst ein eigenes Glasfasernetz in Preetz bauen will. „Aber das dauert natürlich noch“, sagt André Zorn. Ein Anschluss über ein Kupferkabel für einen Neubau sei nach deren Auskunft nicht mehr zulässig.

Gisela und André Zorn ärgern sich, dass sie für den Anschluss ihres neuen Mehrfamilienhauses in Preetz keinen kompetenten Ansprechpartner bei der Deutschen Glasfaser finden. © Quelle: Silke Rönnau

Und so hätten die Mieterinnen und Mieter beim Einzug zum 1. Mai kein Telefon, kein Internet und kein Fernsehen gehabt. Mittlerweile hätten viele einen sogenannten Cube als Hotspot gekauft. Sie selbst wollen jetzt noch eine Satellitenschüssel für den Fernsehempfang anbringen, erzählen Gisela und André Zorn. „Wir haben großes Glück, dass unsere Mieter das alles noch mitmachen.“

„Man bekommt bei der Deutschen Glasfaser immer nur eine Ticketnummer für jeden einzelnen Vorgang, aber keine verlässliche Auskunft“, kritisiert Gisela Zorn. Sie habe schon überlegt, persönlich zum Firmensitz zu fahren. In ihrer Verzweiflung hätten sie sich an die Stadt Preetz gewandt. Doch auch die konnte nicht mit einem Ansprechpartner dienen.

Ansprechpartner für die Stadt Preetz wechseln ständig

Denn die wechseln ständig – diese Erfahrung hat auch Jan Steingräber, Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, gemacht. Die Stadt habe mehrfach noch ausstehende Asphaltarbeiten angemahnt. Nach der Verlegung der Leitungen sei die Oberfläche nur provisorisch wiederhergestellt worden. „Wenigstens wurden lose Kabelenden aus dem Verkehrsraum im Stadtgebiet entfernt“, so Steingräber.

Mittlerweile sei das vierte Generalunternehmen für die Deutsche Glasfaser in Preetz tätig. Es sei ersichtlich, dass die Firma ihren vertraglichen Pflichten gegenüber der Stadt Preetz nicht nachkomme, so Steingräber. Anscheinend sei sie mit dem Subunternehmen im Streit wegen der Kosten. „Was mich am meisten ärgert, ist die schlechte Kommunikation.“ Die Zusammenarbeit bereite immer wieder Probleme.

Besonders ärgerlich sei es, dass wegen der ausstehenden Arbeiten der weitere Ausbau stocke, so Steingräber. Denn das Unternehmen habe wohl entschieden, erst den Erstausbau abzuschließen, bevor die Bürgerinnen und Bürger angeschlossen werden, die sich nachträglich gemeldet hätten.

Deutsche Glasfaser meldet Probleme mit Baupartner

Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Deutschen Glasfaser, dass es im Vertragsverhältnis mit dem Baupartner projektübergreifend zu verspäteten oder nicht erbrachten Leistungen gekommen sei. „Aktuell setzen wir alles daran, die Arbeiten vertragsgerecht und ordentlich zum Abschluss zu bringen.“ Vorsorglich bereite man einen Plan B vor, bei dem – im Falle eines eventuellen Ausscheidens des derzeitigen Baupartners – die Restarbeiten im Projekt Preetz mit einem alternativen Unternehmen schnellstmöglich zu Ende geführt werden sollen.

Zum Mehrfamilienhaus in der Wakendorfer Straße erklärte er, dass es ein „Nachanschluss“ sei. „Dieser Nachzügler wird erst realisiert, wenn alle versorgt sind, die sich frühzeitig gemeldet haben.“ Außerdem sei die Wakendorfer Straße nicht Teil des ersten Ausbaugebiets. Es müsste also ein zusätzlicher Verteiler gesetzt werden.

„Wir setzen alles daran, die nachgemeldeten Anschlüsse zu realisieren und das Projekt abzuschließen“, so der Unternehmenssprecher. Doch einen genauen Zeitplan konnte er nicht nennen.

