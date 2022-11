Ältere Anwohner einer Stichstraße in Preetz sind verzweifelt: Die Müllfahrzeuge dürfen nicht mehr reinfahren. Jetzt sollen die Bewohner ihre Abfalltonnen oben an die Straße stellen. Doch das schaffen viele nicht. Sie würden gerne für die Abholung zahlen, doch eine Lösung ist nicht in Sicht.

