﻿Neuer Ärger um teures Holzdeck in Heikendorf: Werden Fördermittel gestrichen?

Noch lange nicht fertig: das neue Holzdeck an der Promenade in Heikendorf.

Schildbürgerstreich in Heikendorf? Das 558.000 Euro teure Holzdeck an der Promenade am Strandweg sollte zum Jahreswechsel fertig sein, damit die Fördergelder fließen können. Doch es klafft noch eine große Lücke auf dem Deck. Werden der Gemeinde jetzt die Fördermittel gestrichen?

