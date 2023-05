﻿Plön: Leben und Lernen unter einem Dach auf dem Koppelsberg

Plön. An der Akademie am See auf dem Koppelsberg von Plön kann man in wenigen Stunden oder in einer Woche Achtsamkeit stärken, Stress abbauen – ob durch Qigong, Ausdruckstanz, Musik oder Yoga. Man kann besondere Fototechniken lernen. Es gibt Mitsingabende im Garten, Seminare zum Kreativen Schreiben, zur gewaltfreien Kommunikation, zu Stimmtraining und besserem Schlafen und einen Bildungsurlaub zum Norwegisch-Lernen. Nächstes Jahr kommen Schwedisch und Dänisch dazu. Die Akademie ist eine der wenigen Heimvolkshochschulen in Schleswig-Holstein – Leben und Lernen unter einem Dach. Nach dänischem Vorbild.

1958 war Grundsteinlegung

2024 ist es 70 Jahre her, dass der Trägerverein für die Gründung einer Landvolk-Hochschule aus der Taufe gehoben wurde. 1958 war Grundsteinlegung auf dem Koppelsberg, 1961 Einweihung der Schulgebäude. Die ersten 40 Jahre gehörte die Landvolkshochschule zur Nordelbischen Kirche. Die personelle und finanzielle Trennung kam 1994. Und 1999 wurde das Schulgrundstück von der Nordelbischen Kirche abgekauft – für eine DM.

Inzwischen nennt sich die Bildungseinrichtung Akademie am See. Leicht hatte sie es nicht. Immer wieder gab es existenzielle Probleme. Doch die Akademie behauptete sich am Markt. Im Januar 2022 übernahm Dr. Franziska Groß die Leitung. „Mir gefällt das Bildungskonzept, das Ganzheitliche hier“, sagt die 36-Jährige. „Wir bieten eine breite Auswahl an Bildungsurlauben, Tagesworkshops und Seminaren an“, erklärt sie. Themen sind Nachhaltigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Selbstfürsorge, Fotografie und Skandinavien.

Die Corona-Krise erreichte natürlich auch den Koppelsberg, der Lehrbetrieb lag brach. „In der Zeit wurde hier energetisch saniert“, erzählt Franziska Groß. Im Keller steht nun ein kleines Blockheizkraftwerk. Die Küche erfand sich neu – mehr vegetarisch, vegan und regional. Mit all dem, dazu eigenen Bienenhäusern und natürlich der nachhaltigen Bildung gewann die Akademie vor einem Jahr den Klimaschutzwettbewerb der Stadt Plön.

Die Trophäe steht im Speisesaal. Das Team ist stolz darauf. Aber ausgeruht wird sich nicht. Mit zwei Unternehmensberaterinnen werden sich alle Mitarbeiter daran machen, einen Strukturentwicklungsplan aufzustellen. Vom Hausmeister bis zum Koch – alle sitzen zusammen und tauschen Ideen aus. Wo will die Akademie in Zukunft hin? Wie werden neue Zielgruppen erreicht, auch Jüngere angesprochen, die Teilnehmenden bunter gemischt?

2650 Gäste im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr kamen rund 2650 Gäste auf 5200 sogenannte Teilnehmertage. Das Vor-Corona-Ergebnis ist damit noch nicht erreicht, die Seminar- und Gruppenräume aber schon wieder gut gefüllt. 30 Personen können maximal zeitgleich in den 18 Zimmern und drei Appartments übernachten. Wer den traumhaften Blick nach Plön und über den See mit der idyllischen Lage genießen möchte und in den Genuss der besonderen Küche kommen will, muss ein Seminar oder Bildungsurlaub buchen. Reiner Hotelbetrieb ist nämlich nicht möglich.

Beim Blick in die Zukunft sieht Franziska Groß zunächst ihre Elternzeit. Die Leiterin wird Mutter und pausiert erst einmal. Und sie ist zuversichtlich, dass die Akademie am See die Auswirkungen der Corona-Krise, die Inflation und die Ukraine-Krise überwindet. „Das hängt von öffentlichen Geldern, dem ehrenamtlichen Trägerverein und dem Engagement eines jeden Mitarbeiters ab“, sagt sie. „Wir haben hier ein Konzept, das sich weiter trägt.“ Sie ist optimistisch.

Am Sonnabend, 17. Juni, können sich auch die Plöner davon überzeugen, wie vielfältig das Angebot auf dem Koppelsberg ist. Ab 11 Uhr findet ein Tag der offenen Tür statt. Seminarleiter reisen an, um kleine 30-Minuten-Kurse zum Reinschnuppern anzubieten. Ob Yoga, Polaroidfotografie, Stimmtraining oder Dänisch – auch Musik und Rhythmus für mehr Achtsamkeit wird vermittelt. Haus und Grundstück stehen den Besuchern offen, die Küche sorgt für die Verpflegung.

