﻿Plöner Radler zählen wieder ihre Kilometer

Kirche in der Natur

Taufen im Kreis Plön: Hier gibt es Feste an Meer und Seen

Nicht nur in Kirchen können Kinder und Erwachsene getauft werden. Beliebter werden Tauffeste in der Natur, mit Wasser aus der Ostsee, aus Seen und Bächen. Kirchengemeinden im Kreis Plön bieten in diesem Sommer spezielle Outdoor-Taufen an.