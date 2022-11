﻿Aktionstage in Großharrie: Prävention bei sexualisierter Gewalt

Drei Tage dreht es sich bei der Figuren-Zauberei in Großharrie um ein Tabuthema. Der öffentliche Aktionstag ist am Sonntag, 20. November, vorgesehen. Nach Angaben der Veranstalterin tritt das Thema Kinderschutz in Deutschland immer noch auf der Stelle.

