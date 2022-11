﻿Initiative macht Druck: Elterntaxis vor Preetzer Grundschule sollen verschwinden

Die Situation morgens vor der Friedrich-Ebert-Schule in Preetz ist ziemlich wuselig: Elterntaxis halten kurz am Straßenrand, der Bus stoppt an der Haltestelle, Kinder kreuzen die Straße. Eltern kämpfen nun mit einer viertägigen Aktion für eine verkehrsberuhigte Schulstraße.

Preetz. Kurz nach 7 Uhr morgens ist die Welt noch in Ordnung: Im Lohmühlenweg in Preetz ist alles ruhig. Doch 20 Minuten später wird es voller in der engen Straße. Zahlreiche Mädchen und Jungen mit Schulranzen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, queren die Fahrbahn auf dem Weg zur Friedrich-Ebert-Schule. An der Haltestelle stoppt der Schulbus. Und am Straßenrand halten Elterntaxis. Genau diese möchte eine Elterninitiative, Teil des Aktionsbündnisses „Kinder aufs Rad“, aus dem Lohmühlenweg verbannen und stattdessen eine Schulstraße einrichten.

„Morgens und mittags kommt es zu unübersichtlichen und zum Teil wirklich gefährlichen Situationen rund um die Friedrich-Ebert-Schule“, schreiben die Initiatorinnen Antje Seebens-Hoyer und Simone Treplin in einem Informationsbrief an die Eltern, in dem sie ihre Aktion von Dienstag, 1. November, bis Freitag, 4. November, angekündigt haben. „Elterntaxis fahren viel zu schnell an der Schule vorbei, halten und parken in zweiter Reihe, in Einfahrten, am Übergang zur Schule und auf Gehwegen. Zum Wenden fahren sie oft rückwärts in und aus der Schuleinfahrt oder über die Fußwege.“