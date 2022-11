﻿Anruf-Linien mit dem Taxi: Jede Fahrt kostet den Kreis Plön viel Geld

Kreis Plön. Bislang stiegen 43 000 Fahrgäste in eines der Alfa-Taxi (Anruf-Linien-Taxi), die seit 2018 im Kreis Plön fahren. Das erfuhr der CDU-Kreistagsabgeordnete Werner Kalinka auf Anfrage bei den Verkehrsbetrieben. Rund 965 000 Euro kostete der besondere Nahverkehr den Kreis Plön. Rechnet man das um, fällt die Subvention üppig aus: Jede einzelne Fahrkarte bezuschusst der Kreis Plön demnach mit durchschnittlich 22,44 Euro. Die vier größeren Fraktionen im Kreistag stehen dennoch hinter dem Projekt – und beleuchten die Zahlen von einer anderen Seite.

Alfa-Taxis fahren, wenn sie eine Stunde vorher angefordert werden, auf den Busrouten. Die Nutzer zahlen nicht den Taxi-Preis, sondern so viel wie für ein Bus-Ticket. "Der öffentliche Nahverkehr kostet überall Geld und ist nicht kostendeckend", sagt Thomas Hansen, Chef der CDU-Fraktion im Plöner Kreistag. Alfa-Taxis ermöglichten eine hohe Mobilität und seien vor allem für den ländlichen Raum ein "echtes Angebot". Alfa trage zur Attraktivität der Lebensverhältnisse bei. Zuletzt wurde das Angebot noch ausgeweitet.

Alfa-Taxis im Kreis Plön: Was kosten die Fahrten den Steuerzahler wirklich?

Hansen macht ein Rechenbeispiel auf, das die Zahl von 22,44 Euro relativiert. Im Jahr 2021 boten die Verkehrsbetriebe in den drei Ämtern Lütjenburg, Plön und Probstei rund 61 500 Alfa-Touren an, die aber nicht alle angefordert wurden. Die Kosten lagen dafür bei 226 000 Euro. So gerechnet betrugen die Kosten für den Kreis pro Angebot 3,68 Euro.

Hansen geht davon aus, dass der Zuschuss pro Tour sinkt, je mehr Menschen die Alfa-Taxis auch nutzen. Warum? Die Taxiunternehmen müssen auch für Vorhaltekosten, Löhne und Autokosten auskömmlich vom Kreis bezahlt werden. Der Anteil wird kleiner, wenn mehr Fahrgäste unterwegs sind.

Die Finanzierung sieht Hansen gewährleistet. Beispiel: Der Kreis nehme nach Abzug aller Kosten rund 1,1 Millionen Euro an Bußgeldern aus Tempoverstößen pro Jahr ein. Das entspreche dem Zuschussbedarf.

Alfa-Taxis im Kreis Plön: SPD sieht Konzept als Erfolgsmodell

Ähnlich äußert sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Kai Bellstedt: „Das Alfa-Konzept ist und bleibt ein Erfolgsmodell, und wir haben es entscheidend mit auf den Weg gebracht.“ Natürlich seien die Summen eine große Kraftanstrengung für den Kreis. Auf der anderen Seite sei es ein wichtiges Anliegen der Menschen im ländlichen Raum. Die Mobilität der Menschen werde verbessert.

„Öffentlicher Nahverkehr kostet natürlich immer mehr Geld und ist keine Ertragsquelle“, so der SPD-Politiker. Aber diese 43 000 Fahrgäste haben sich für den Nahverkehr entschieden. Das vermindere den Ausstoß von CO2, der durch die Fahrten eingespart wird.

Bellstedt sieht auch in den Abfahrtszeiten von Alfa Vorteile. Sie starteten auch um 22 und 23 Uhr sowie öfter als Busse auch an Wochenenden. „Gerade ältere Menschen im ländlichen Raum haben ohne Auto große Schwierigkeiten, zum Arzt oder auch zum Einkaufen zu fahren“, so Axel Hilker, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Für diese Menschen schaffe Alfa eine Mobilitäts-Grundversorgung. Alfa stärke die Attraktivität des ländlichen Raumes.

Hilker rechnet die Kosten ebenfalls auf andere Weise durch. Pro Einwohner wende der Kreis Plön für diesen Teil des Nahverkehrs pro Jahr gerade mal 7,42 Euro auf.

Alfa-Taxis im Kreis Plön: Auch Fraktion Klar.Grün steht hinter dem teuren Projekt

Auch die Fraktion Klar.Grün bekennt sich zu dem Steuerzuschuss von 22,44 Euro pro Fahrschein. „Das klingt für sich genommen nach viel zu viel, ist bei genauem Hinsehen aber viel zu wenig“, sagt Susanne Elbert. Mit der Förderung von rund einer Million Euro für das Ruf-Taxi-Angebot leiste der Kreis einen Beitrag zum Klimaschutz und sorge für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. „Im ländlichen Raum sind die Wege weit.“

Die Alfa-Taxis fahren nur bei Bedarf. Elbert: „Es gibt keine ökologisch und ökonomisch nicht zu vertretenden Leerfahrten.“