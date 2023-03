﻿Mehr Verbindungen: Alfa-Taxis im Kreis Plön fahren jetzt auch am Vormittag

Der öffentliche Nahverkehr im Kreis Plön wird weiter ausgebaut und verbessert. Die Verkehrsbetriebe lassen Alfa-Taxis ab dem 1. April auch am Vormittag fahren. Dadurch gibt es deutlich mehr Verbindungen im Kreis Plön. Das ist genau geplant.

Kreis Plön. Die Verkehrsbetriebe im Kreis Plön (VKP) weiten ihre Angebote am Vormittag deutlich aus. In den Ämtern Lütjenburg und Probstei und in der Region Plön fahren vom 1. April an die Alfa-Taxis (Anruf-Linien-Fahrten) schon ab 8 Uhr morgens.