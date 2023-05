Allgemeinverfügung

An der Badestelle Trammer See in Plön wird am Vatertag oft exzessiv gefeiert. Dieses Jahr gilt hier eine Allgemeinverfügung: Flaschen, Gläser und gefährliche Gegenstände sind verboten.

Zu Himmelfahrt wird gerne gefeiert. Es ist Vatertag. In Plön ließen viele Menschen den Abend jahrelang an der Badestelle am Trammer See ausklingen – bei viel Alkohol und Musik und mit anschließendem Müll und Scherben. Dieses Jahr erlässt die Stadt eine Allgemeinverfügung und verbietet einiges.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket